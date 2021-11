Raketa SpaceX odstartovala z Floridy. K vesmírné stanici vynese čtyři astronauty

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX ve středu večer místního času (ve čtvrtek po 3:00 SEČ) po několika odkladech odstartovala z kosmodromu na mysu Canaveral v americkém státě Florida. K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) vynese loď Crew Dragon se čtveřicí astronautů na palubě, uvedly agentury.

Posádku tvoří tři Američané - astronauti americké kosmické agentury NASA Raja Chari, Tom Marshburn a Kayla Barronová - a jeden Němec, astronaut evropské ESA Matthias Maurer.

Start, přivítaný potleskem v řídící místnosti společnosti SpaceX, se uskutečnil ve 21:03 místního času (dnes ve 3:03 SEČ). Do poslední chvíle byl nejistý kvůli nepříznivému počasí. Na ISS by astronauté měli dorazit v pátek v 1:10 SEČ, tedy po zhruba 22 hodinách letu.

Start rakety, původně plánovaný na konec října, byl několikrát odložen kvůli špatnému počasí a rovněž blíže nespecifikovaným zdravotním obtížím jednoho z astronautů. Ti se kvůli zpoždění na ISS nestihli vystřídat s další čtyřčlennou posádkou, která stanici opustila již v pondělí. Stanici momentálně obývají dva Rusové a jeden Američan.

Jde o třetí operační misi na ISS, kterou SpaceX pro NASA zajišťuje. Celkově je to popáté, co společnost Elona Muska vynesla lidi do vesmíru.