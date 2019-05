Video: Pláž plná plastů. Američan natočil korýše, který uvázl v hlavě panenky

Když Joseph Cronk vyrazil jako dobrovolník sbírat odpadky na ostrov Wake v severní části Tichého oceánu, zřejmě nečekal, na co všechno tam nakonec narazí. Jednoho dne při uklízení pláže zahlédl raka poustevníčka, který zčásti uvázl v hlavě plastové panenky. Událost z letošního května natočil na video, aby poukázal na plastové znečištění.

Asi minutu a půl dlouhé video ukazuje raka, jak pomalu míří k okraji moře. Za sebou táhne kus dětské hračky, v níž je zčásti uvězněný.

Cronk zachytil raka poustevníčka, což je laické označení pro různé skupiny desetinohých korýšů. Pro raka poustevníčka je typické, že si hledá úkryt pro svůj měkký zadeček bez krunýře, často v prázdné ulitě nějakého plže. Tento konkrétní korýš si ale místo typické schránky vybral hlavu plastové panenky, kterou zřejmě vyplavilo moře.

Podle Cronka je v dnešní době vcelku běžné, že si raci vyberou místo ulity plastový odpad. "Viděl jsem mnoho těchto raků, jak si mění schránky za různé věci. Celkem časté jsou vývojnice a plechovky od limonád," řekl podle serveru Yahoo News. Raka, který si zalezl do hlavy panenky, pouze natočil a dál ho nechal být. Bál se, že kdyby živočicha z hračky "vysvobodil", mohlo by mu to spíš ublížit.

Plastový odpad v oceánech, který škodí životnímu prostředí, je stále běžnější záležitostí. Moře čas od času na pobřeží vyplaví mrtvou velrybu, v jejímž těle jsou i kilogramy plastů. Ve světových oceánech přitom plave přes 268 tisíc tun plastů a OSN v souvislosti s tím už nějakou dobu hovoří o "planetární krizi".

Odpadky se ve velkém množství hromadí také na plážích, v minulosti se záplavou plastového smetí bojoval například turisty oblíbený ostrov Bali nebo filipínský ostrov Boracay.

Se znečištěnými plážemi má bohatou zkušenost i Joseph Cronk. Ten se na atol Wake, který leží mezi ostrovem Guam a Havajskými ostrovy, vydal pomáhat už loni v prosinci. Když se tam letos v květnu vrátil, pláž byla opět znečištěná, jako kdyby ji spolu s dalšími lidmi nikdy neuklízel.

