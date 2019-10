Klidně se necháme zatknout. Rebelie klimatických radikálů začala, Prahu čeká blokáda

Radikální zastánci boje proti změnám klimatu zahájili operaci s názvem Podzim rebelie.

Protest klimatických aktivistů na Wall Street v New Yorku | Foto: Reuters

Na obou stranách Atlantiku chtějí svými akcemi přimět vlády, podniky a v neposlední řadě majitele automobilů, aby konali více a rychleji v zájmu životního prostředí. Policie ale pro protesty nenachází pochopení.

Policisté v Londýně zatkli za více než týden už 276 lidí, kteří blokovali v centru města ulice a mosty. Někteří se připoutali k autům. V pondělí večer německá policie zasáhla proti aktivistům Rebelie proti vyhynutí na berlínském náměstí Potsdamer Platz.

"Některým protestujícím policisté pohrozili pokutou tisíc eur, pokud bude nutné přivolat hasiče, aby je dostali z nákladních vozů, ke kterým se připoutali," popsal deník Die Welt.

V noci na úterý byla situace v centru Berlína podle policie klidná. "Také potřebují spát, chtějí pokračovat v dalších dnech," uvedl policejní mluvčí.

V Amsterdamu policie odvážela demonstranty z centra města speciálně přistavenými autobusy. V New Yorku si demonstranti potřísnili šaty falešnou krví a lehli si na zem na ulici Wall Street, která je centrem známé finanční čtvrti a sídlí tam americká burza.

Celosvětové hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion) plánuje do konce roku akce v šedesáti městech od New Yorku po Indii. Prezentuje se jako nenásilné hnutí, jehož cílem je vyhlásit klimatickou nouzi a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2025.

"Nejsme tu se zbraněmi, přišli jsme jako lidské bytosti," prohlásil Francois Loiseau, jeden z účastníků protestu v Paříži. Zatímco v Berlíně se sešly na demonstraci čtyři tisíce lidí, v Paříži to byly jen stovky.

Mluvčí českého hnutí Rebelie proti vyhynutí Veronika Holcnerová řekla Aktuálně.cz, že Praha se k dalším evropským městům brzy připojí. "Máme na sobotu připravenou první blokádu v Praze. Neřeknu vám samozřejmě místo. Ale budeme dělat i na Václavském náměstí legální akci s názvem Festival rebelie. Kdo tam přijde, dozví se víc i o blokádě," přiblížila Holcnerová.

Na dotaz, zda se neobává, že v Česku, které je spíše skeptické, veřejnost jejich protest přijme hůř než například v Německu nebo Francii, Holcnerová odpověděla, že hnutí vychází ze sociologických výzkumů, které zkoumají společenské změny napříč světem. "Nemyslím, že by Česko zase bylo až tak výjimečné ve srovnání s jinými zeměmi. Nepotřebujeme mít velkou podporu veřejnosti. Nám stačí mít určité procento, které nás aktivním způsobem podporuje," dodala.

I česká pobočka podle ní počítá se zatýkáním. "V tuto chvíli máme zhruba čtyři stovky aktivních členů. Doufáme, že v Praze se v sobotu sejde na naši podporu několik stovek lidí. Nyní máme potvrzeno, že zhruba stovka lidí je ochotná se nechat zatknout," oznámila Holcnerová.

Demonstranti v Londýně se snažili veřejnost oslovit plakáty s nápisem "Omlouváme se, že blokujeme silnici, ale situace je kritická". Kampaň Rebelie proti vyhynutí vznikla před rokem právě v Londýně a odtud se rozšířila i do dalších zemí.

