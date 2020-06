Pytláci v ugandském parku zabili vzácnou gorilu horskou. Hrozí jim doživotí

Pytláci v ugandském národním parku zabili samce gorily horské Rafikiho, kterému bylo asi 25 let a byl vůdce gorilí skupiny, uvedl server BBC. Zatčeni byli kvůli tomu čtyři muži, kterým hrozí pokuta v přepočtu 128 milionů korun, nebo doživotní vězení za zabití ohroženého druhu.

Stříbrohřbetý Rafiki žil v národním parku Bwindi Impenetrable na jihozápadě Ugandy a byl vůdcem 17členné skupiny goril horských, která byla uvyklá kontaktu s lidmi. "Smrtí Rafikiho skupina přichází o svoji stabilitu a je možné, že se rozpadne," sdělil BBC Bashir Hangi z Ugandského úřadu pro divokou faunu a floru (UWA).

"Je možné, že Rafikiho místo zaujme divoký samec zvenčí," dodal Hangi. Pokud by se tak stalo, společenství by začalo odmítat kontakt s lidmi, což by mělo dopad na místní turismus.

Pozorování goril je velké turistické lákadlo a organizace UWA na příjmech z cestovního ruchu závisí. Rafiki byl mezi cestovateli velmi oblíbený.

Rafiki, Uganda's rare silverback mountain gorilla, killed by hunters https://t.co/UQOX2WA3CZ — BBC News (World) (@BBCWorld) June 12, 2020

Gorily horské žijí pouze na území Ugandy, Rwandy a Konga, jejich populace čítá jen něco přes 1000 jedinců. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) přesto v roce 2018 odstranil tento druh ze seznamu kriticky ohrožených druhů díky tomu, že se začaly projevovat snahy ochránců přírody a jedinců gorily horské začalo přibývat.

Rafiki se začal pohřešovat 1. června a jeho tělo bylo objeveno následující den. Pracovníci UWA šli po stopách domnělého pachatele, jehož nakonec dostihli v jeho vesnici i s loveckým náčiním. Muž přiznal, že společně se třemi dalšími pytláky lovil v parku menší zvířata a Rafikiho zabil v sebeobraně poté, co ho gorilí samec napadl. Všichni čtyři muži budou nejspíš odsouzeni podle zákona o ochraně přírody z minulého roku.