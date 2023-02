Řítí se Putin do propasti? Nenávist mezi Rusy roste, soudí jeho bývalý spolupracovník

Před rokem svět zasáhla slova ruského prezidenta Vladimira Putina o vyhlášení speciální vojenské operace na Ukrajinu. Od té doby se ve stále trvajícím konfliktu podle analytiků Putinovi katastrofálně nepovedlo všechno, co si jeho na začátku předsevzal. "Sám sebe tím zahnal do kouta a neví, jak z něj ven," podotýká britský publicista Philip Short.

Analytici hodnotí, proč konflikt na Ukrajině jen tak neskončí a co Putin svým jednáním riskuje. | Video: Associated Press, Reuters

S ohledem na dění v posledním roce hodnotí analytici v rozhovoru pro agenturu Associated Press ruského prezidenta jako nevyzpytatelného a oslabeného vůdce, který je ve svém myšlení strnulý a zastaralý a popírá veškeré potíže. Invaze na Ukrajinu jen ukázala jeho naprostou izolaci od reality a přecenění sil ruské armády, zdůrazňuje publicista Short.

"Putin se ocitl ve válce, kterou takto nechtěl vést a již nečekal, v krvavém, drásavém konfliktu, který se neměl odehrát," podotýká Short, který v roce 2021 knižně vydal životopis ruského prezidenta. "Západ projevuje mnohem větší jednotu a vzájemnou solidaritu, než očekával. Sankce jsou mnohem tvrdší. A tak se doslova všechno, co si předsevzal, katastrofálně zvrtlo," dodává.

Americká analytička Fiona Hillová v souvislosti s tím připomíná, že Putin na počátku konfliktu předpokládal, že rychle zvítězí a dosadí v Kyjevě nového prezidenta. "Mám podezření, že to, o co se snažili, když se podíváme o více než rok zpátky, bylo proměnit Ukrajinu v něco, co se blíží Bělorusku, které se připojilo k unii s Ruskem," popisuje Hillová, vedoucí amerického think-tanku Brookings Institution ve Washingtonu. "To ovšem není nic, co by se stalo," dodává.

I přesto, že Putin svým jednáním sám sebe zahnal do kouta a nyní je v bojích na Ukrajině bezradný, ale bude v konfliktu nadále pokračovat, míní analytici. V souvislosti s tím publicista Short připomíná, že ruský prezident již v minulosti mnohokrát prokázal svou posedlost vítězstvím a neochotu v čemkoliv ustoupit. "Jeho povahou bylo vždy napnout síly a bojovat ještě tvrději," zdůrazňuje.

Největší hrozba pro Putina

Analytici také upozorňují na stále rostoucí kritiku vůči kremelskému vůdci v ruské armádě a také na jeho lehce slábnoucí popularitu mezi Rusy, která je i tak ale stále vysoká. Nicméně v říjnu loňského roku klesla v Rusku hlavně kvůli vyhlášení částečné mobilizace jeho obliba poprvé od začátku invaze na Ukrajinu k sedmdesáti procentům.

"Až ho začne nenávidět víc než polovina národa - a tímto směrem už se řítíme -, pak se teprve zvýší šance na převrat - elitní i vojenský," uvádí v rozhovoru Abbas Gallyamov, nezávislý politický analytik a bývalý autor projevů pro Putina. Taková situace by nicméně podle něj mohla nastat až v horizontu několika let. I přesto ale považuje současné Putinovy kroky za největší hrozbu pro jeho moc od doby, kdy se stal ruským prezidentem.

Moskva zahájila invazi na Ukrajinu loni 24. února a rozpoutala tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. V poslední době probíhá intenzivní ruská ofenziva na východě Ukrajiny, a to zejména v oblasti Bachmutu a Vuhledaru. Ruská armáda ale nepostupuje na místě tak rychle, jak pravděpodobně předpokládala, a podle serveru BBC výrazně vzrostly počty padlých ruských vojáků oproti jejich obvyklým ztrátám.