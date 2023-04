Putinův bodyguard: Bunkry, obrněné vlaky. Patologicky se bojí, jeho charisma je pryč

Čtrnáctého října 2022 nastoupil ruský inženýr Gleb Karakulov s manželkou a dcerou na let z Kazachstánu do Turecka. Vypnul si telefon a rozloučil se se svým životem v Rusku. Nejednalo se o obyčejného přeběhlíka. Karakulov byl důstojníkem tajné osobní bezpečnostní služby prezidenta Vladimira Putina.

"Je to válečný zločinec," říká Putinův zběhlý člen ochranky | Video: Associated Press

Karakulov, který zodpovídal za bezpečnou komunikaci ruského prezidenta s okolním světem, prohlásil, že morální nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu a strach, že tam zemře, ho přiměly promluvit navzdory riziku, kterému tím vystavil sebe a svou rodinu. Dodal, že doufá, že inspiruje další Rusy, aby také promluvili.

"Považuji tohoto člověka (Putina) za válečného zločince. I když jsem se konkrétně těchto vojenských akcí neúčastnil, nepovažuji za možné, abych plnil jeho zločinné rozkazy nebo dokonce byl v jeho službách. Pro mé svědomí by to byl příliš velký problém. Nejsem na to připraven," říká v rozhovoru z konce minulého roku pro nevládní organizaci The Dossier Center (DC) Karakulov.

The Dossier Center, kterou založil bývalý nejbohatší ruský oligarcha a kritik Kremlu Michail Chodorkovskij, zveřejnila rozhovor ve chvíli, kdy se ujistila, že Karakulov už v Turecku nepobývá a i s rodinou se ukrývá na bezpečném místě.

Odříznutý od světa

"Náš prezident je odříznutý od světa, žije v informačním vakuu. V posledních letech tráví většinu času ve svých rezidencích, které média velmi výmluvně nazývají bunkry. Patologicky se bojí o svůj život. Obklopil se neprostupnou bariérou v podobě karantény, odmítá jakékoli informace z internetu," popsal Putinův život Karakulov.

Karakulov je bývalý kapitán ruské Federální ochranné služby (FSO) a zajišťoval především šifrovanou prezidentskou komunikaci. Ačkoliv nebyl Putinovým důvěrníkem, tak ruského prezidenta v posledních 13 letech doprovázel na více než 180 cestách. Agentura AP jeho totožnost ověřila u tří anonymních zdrojů v USA a Evropě a nezávisle potvrdila i jeho osobní údaje a fakt, že je v registru ruského ministerstva vnitra vedený jako hledaná osoba, která dezertovala v době vojenské mobilizace.

Bývalý člen tajné osobní bezpečnostní ochranky nabídl nové podrobnosti o tom, jak se Putinova paranoia prohloubila po jeho rozhodnutí napadnout Ukrajinu v únoru 2022. "Putin se nyní raději vyhýbá letadlům a cestuje speciálním obrněným vlakem a v říjnu nařídil, aby byl bunkr na ruském velvyslanectví v Kazachstánu vybaven zabezpečenou komunikační linkou. To bylo poprvé, co jsem takovou žádost musel zařídit," popisoval Karakulov.

Karakulov nicméně odmítl zvěsti, že 70letý Putin trpí blíže neurčenou nemocí. Putin se naopak podle něho těší na svůj věk dobrému zdraví. "Obavy má pouze v souvislosti s nákazou covidem-19. Všichni zaměstnanci se musí před setkáním s Putinem na dva týdny izolovat," uvedl Karakulov.

Kdysi byl charismatický

Jeho hodiny trvající svědectví se podle agentury AP shodují s líčením jiných lidí blízkých Putinovi. Ti ho vykreslují jako kdysi charismatického, ale stále více izolovaného vůdce, který nepoužívá mobilní telefon ani internet a trvá na neustálém přístupu k ruské státní televizi.

Karakulov se také rozmluvil o dřívějších tvrzeních o Putinově majetku. Bývalý kolega mu prý potvrdil, že Putin má u Černého moře opulentní palác, o kterém informoval tým vězněného kritika Kremlu Alexeje Navalného. Potvrdil také, že Putin má v několika rezidencích identické kanceláře. The Dossier Center řekl, že byl svědkem toho, jak Putin hovořil z kanceláře v Soči, zatímco podle ruské televize měl mít jednání v rezidenci u Moskvy.

"Považuji za svůj cíl, aby moje dítě nepoznalo hrůzy války. Aby se ho stát, který všemožně zasahuje do výchovy dětí, nedotkl. Aby moje dcera mohla vyrůstat v klidném prostředí a byla schopná vyrůst jako osobnost a realizovat se," tvrdí o své motivaci utéct v době Putinovy cesty do Kazachstánu důstojník jeho tajné osobní bezpečnostní služby.

