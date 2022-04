Putinova tajná žena. Bývalá gymnastka vlastní luxusní vily, sankce na ni zatím nemíří

Američtí diplomaté a pracovníci tajných služeb nazývají bývalou gymnastku Alinu Kabajevovou milenkou ruského prezidenta Vladimira Putina. Poslanci ukrajinského parlamentu ji v nedávné výzvě Švýcarsku na přijetí sankcí označili dokonce za faktickou ženu vládce Kremlu.

Ruský režim Putinovo soukromí extrémně střeží, ale z mnoha zpráv a indicií skutečně vyplývá, že osmatřicetiletá Kabajevová je partnerkou ruského prezidenta a nejspíše i matkou jeho tří dětí.

Olympijská šampionka z her v Athénách v roce 2004 se o víkendu v Rusku výjimečně ukázala na veřejnosti. V moskevské VTB aréně, což je fotbalový stadion klubu Dynamo Moskva, promluvila na akci juniorských gymnastek, která je pojmenovaná po ní: Festival Alina.

"Ruská gymnastika bude díky mezinárodní izolaci silnější. Je to pro nás výhra," prohlásila. Vyfotografovala se také před reklamním panelem s písmenem Z. Symbolem, kterým Rusové vyjadřují podporu invazi na Ukrajinu.

Kabajevová, která je o 31 let mladší než Putin, však není jen majitelkou zlaté olympijské medaile. Podle amerického ministerstva financí vlastní i luxusní nemovitosti v Moskvě, Petrohradě a ve Švýcarsku poblíž Ženevského jezera.

Velmi osobní útok

Deník Wall Street Journal publikoval text, ze kterého vyplývá, že Washington zvažoval uvalit sankce v souvislosti s agresí na Ukrajině i na ni. Jako údajná Putinova partnerka k němu má jako jedna z mála osob přístup a v neposlední řadě využívá majetek, který ve skutečnosti patří ruskému vládci, ačkoliv je napsaný na jiné vlastníky.

Ministerstvo financí USA ale podle listu nakonec rozhodlo, že na Alinu Kabajevovou sankce neuvalí. "Rozhodnutí padlo na poslední chvíli. Důvodem byla obava, že Putin by to považoval za velmi osobní útok a prudce by se zhoršily americko-ruské vztahy," uvádí Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje v americké vládě.

Šedesát poslanců ukrajinského parlamentu také veřejně vyzvalo Švýcarsko, aby Kabajevovou zařadilo na sankční list, protože je "faktickou manželkou" Vladimira Putina a žila ve vile u švýcarského jezera, která má podle listu Wall Street Journal vlastní plochu pro přistávání helikoptér.

Investigativní tým ruského opozičního politika Alexeje Navalného uvádí, že Kabajevová pomáhá Putinovi zakrývat jeho skutečný majetek, ale k tomuto tématu nesdělil podrobnější informace. Bývalá gymnastka byla v letech 2008 až 2014 poslankyní ruské Státní dumy za prezidentovu stranu Jednotné Rusko. Později se stala ředitelkou mediální skupinu NMG Group (Nacionalnaja Media Grupa), která ovládá velké televize, rozhlasové stanice a weby.

Jediné vyjádření

O vztahu mezi Putinem a sportovkyní se spekuluje roky, ale veřejně jej komentovat v ruských mediích nebo na sociálních sítích je nebezpečné. V roce 2008 se o tom přesvědčil deník Moskovskij Koresponděnt, který na svých stránkách zveřejnil zprávu o prezidentově utajovaném vztahu. Napsal také, že Putin se rozvede a za novou manželku pojme Kabajevovou. Rozlícený šéf Kremlu pohrozil všem, kteří budou takové informace publikovat, soudem.

"Nikdy jsem neměl rád ty, kteří se svým usmrkaným nosem a svými sexuálními fantaziemi lezou do života někoho jiného," odpověděl tehdy Putin na dotaz novinářky deníku Nězavisimaja gazeta. Bylo to vlastně jeho jediné veřejné vyjádření na téma Kabajevová.

Konec Moskovského Koresponděntu byl rychlý. Několikrát v něm provedli razii pracovníci tajné služby FSB a šéfredaktor Grigor Nechorošev rezignoval. Za článkem o vztahu Putina s Kabajevovou si ale stál: tvrdil, že autoři měli vše ověřené a že veřejnost má právo takovou informaci o politickém vůdci vědět.

Pět měsíců po publikování článku deník přestal vycházet, založen byl přitom teprve o rok dříve. Majitelem listu byl podnikatel Andrej Lebeděv, blízký Putinovi.

Soukromí je tabu

Rozhlasová stanice Hlas Ameriky ve svém ruském vysílání dala prezidentovo přísné střežení svého soukromí do souvislosti s jeho dřívější kariérou v sovětské tajné službě KGB. Odtud má zkušenosti s tím, že lidé jsou přes informace o svém osobním životě zranitelní a vydíratelní.

Kreml nikdy nepotvrdil informace, že prezident má s gymnastkou tři děti. První se údajně narodilo v roce 2015, dvojčata v Moskvě o čtyři roky později.

Vladimir Putin se rozvedl s předchozí manželkou Ljudmilou po jedenatřiceti letech v roce 2014. Rozvod Putin veřejně zdůvodnil tím, že s ženou už dlouho žili oddělené životy a vlastně se nevídali, takže jejich manželství postrádalo smysl. O rok později se Kabajevové narodilo první dítě.

