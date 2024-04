Putinův nenápadný výrok potvrzuje zkázu. Rusové ničí Charkov, aby se v něm nedalo žít

Ruské vedení se rozhodlo vybombardovat Charkov způsobem, který učiní město neobyvatelným. S odvoláním na zdroje z ukrajinské armády to napsal zpravodajský web Ukrajinska Pravda, stejnou zprávu zveřejnil také prestižní britský týdeník Economist.

Z informací vyplývá, že Moskva chce Charkov a okolí přeměnit v jakési nárazníkové pásmo před ruskou hranicí. Snaží se silným bombardováním a útoky na energetiku přimět lidi k odchodu. "Objevují se také zprávy, že Rusko cvičí novou várku 120 tisíc vojáků a že Charkov může být jedním z cílů chystané ruské letní ofenzivy," napsal Economist.

Velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj uvedl, že informace o chystané ofenzivě na město jsou součástí ruské psychologické války a mají zastrašit obyvatele Charkova a přimět je k tomu, aby utekli.

Charkov byl před válkou s dvěma miliony obyvatel druhým největším městem Ukrajiny. Ruské dělostřelectvo v prvních měsících agrese rozstřílelo jeho severní části, tamní panelová sídliště jsou od té doby opuštěná. Teď se Ukrajinci domnívají, že agresor má plán učinit totéž s celým městem. Charkov leží třicet kilometrů od ruské hranice. Na ruské straně se nachází město Belgorod, které ukrajinská armáda v odvetě ostřeluje a za hranicí také operují jednotky ruských dobrovolníků bojujících na straně Ukrajiny.

Český kriminolog Petr Pojman z organizace Team4Ukraine se vrátil z Charkova minulý týden. Do města od začátku války často jezdí s pomocí a také zaznamenává důkazy o válečných zločinech. Podle něj se situace ve městě skutečně zhoršuje.

"Lidé odešli hlavně přes zimu, protože je těžké vydržet bez tepla. Když začala válka na jaře 2022, byl Charkov poloprázdný, zhruba polovina obyvatel města uprchla. Pak se mnozí vrátili, ale zase kvůli špatné situaci odcházejí. Například jedna má známá se loni vrátila se synem z Německa, ale v prosinci začaly raketové útoky, tak zase odjeli zpět do Německa. A takových případů je hodně," vysvětluje Pojman.

Podle něj zatím Rusové nejsou schopní zaútočit na Charkov po zemi, ale zdůrazňuje slovo zatím.

"V budoucnosti se to může změnit a nelze vyloučit, že to Rusové ještě zkusí. Ale teď tu sílu nemají a dost je to štve, takže chtějí o to víc život ve městě znepříjemnit. Způsobují výpadky elektřiny, útoky na infrastrukturu jsou systematické a stále intenzivnější. Přitom v Charkově je výzkumný jaderný ústav, který nutně potřebuje elektřinu pro ochlazování systému," uvádí český kriminolog.

Rusové ostřelují Charkov téměř denně a často je tam velký počet obětí. Například uplynulý týden v sobotu zemřelo osm lidí, ve čtvrtek čtyři. Ve středu zemřel otec se svým jedenáctiletým synem krátce poté, co se po delší době vrátili do vesnice Novoosynove blízko Charkova.

Na konci března Rusové zničili Zmijivskou tepelnou elektrárnu, která zajišťovala elektřinu a teplo pro velkou část Charkova. "Všechny jednotky jsou zničené, i pomocné zařízení je poškozeno," řekl k tomu ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko. Charkov se stal také prvním městem na Ukrajině, kde Rusové prokazatelně nasadili severokorejské střely krátkého doletu KN-23.

Ruský prezident Vladimir Putin se v březnu na tiskové konferenci nenápadně zmínil o tom, že v Charkovské oblasti bude nutné vytvořit "sanitární zónu", pokud budou pokračovat útoky na Belgorod.

Na Charkov dopadly první ruské střely hned po čtvrté hodině ráno 24. února 2022. Ukrajinská obrana okupanty zastavila šest kilometrů před městem, odkud ale Rusově dělostřeleckou palbou ničili město a lidé se museli uchýlit do stanic metra, kde zůstali několik týdnů. Jedna ruská kolona pronikla do centra města, ale Ukrajinci ji zlikvidovali v budově školy poté, co se Rusové odmítli vzdát. Ukrajinští obránci pak vytlačili okupanty dál od města na podzim 2022 při úspěšné velké protiofenzivě.

Video: Ruské útoky v Charkově