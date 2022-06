Putin se v Ukrajině fatálně zmýlil. S mobilizací by doma narazil, říká ruský profesor

Rusko ani Ukrajina nedosáhnou v současné válce jednoznačného vítězství, předpovídá v rozhovoru pro Aktuálně.cz profesor komparativní politologie na Evropské univerzitě v Petrohradu Grigorij Golosov. Prezidenta Vladimira Putina otevřeně kritizuje, názory většiny Rusů podle něj formuje hlavně televizní propaganda.

Jak přesné jsou zprávy o tom, že většina ruské společnosti podporuje válku na Ukrajině?

Většina ruské společnosti podléhá propagandě. Velká část se nijak intenzivně nezajímá o politiku a nehledá podrobné informace. Pro mnoho Rusů jsou jediným zdrojem zpráv státem ovládaná média, především televize. A tam jim říkají, že Rusko Ukrajinu osvobozuje, že pomáhá lidem na Donbase. Takto také většina Rusů tuto válku vnímá.

Nicméně je mezi nimi mnoho lidí, kteří válku a rozhodnutí jít do války nepodporují nijak aktivně. A existuje menšina, která naopak chce, aby ruské vedení bylo ještě agresivnější.

Rusové, kteří se hlouběji zajímají o politiku, Vladimira Putina a jeho rozhodnutí spíše nepodporují. Ale většina podléhá propagandě.

Nedávno jste napsal v jednom textu, že ruské vedení se zmýlilo v odhadu vnitropolitické situace na Ukrajině. Co jste tím konkrétně myslel?

Z nějakých důvodů Putin předpokládal, že ukrajinské ozbrojené síly nebudou klást velký odpor a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zmizí z Kyjeva ve chvíli, kdy se na obzoru ukážou první ruští vojáci. A že ovládnutím Kyjeva Rusko ovládne celou Ukrajinu a sestaví novou vládu, která přijme všechny ruské podmínky.

Vše bylo postavené na úplně mylných a špatných informacích, které Putin dostal od ruských tajných služeb. Proč se to stalo? Myslím, že na tom má podíl určitá izolace od okolního světa, ve které Putin v posledních letech žije, a také se mu lidé zodpovědní za informace o Ukrajině obávali říkat a psát, co nechce slyšet nebo číst. V diktaturách to tak bývá.

Neustále se spekuluje o tom, jestli Putin nakonec rozhodne o mobilizaci záložníků. Jak by na to Rusové reagovali?

Řekl bych, že by reagovali krajně odmítavě. A to i ti lidé, kteří dosud válku podporují. Víte, když se v Rusku někoho ptají, zda podporuje vojenské akce na Ukrajině, obvykle odpovídá: "Ano, podporuji." Ale kdyby se zeptali, jestli by sám šel bojovat nebo zda by souhlasil s tím, poslat do války své děti nebo blízké, tak by upřímně odpověděl, že ne.

I při veškeré podpoře to Rusové vnímají tak, že válka na Ukrajině je prostě věcí armády. Kdyby se to ale mělo týkat všech, tak by reakce byla negativní, odmítavá. Proto si myslím, že ruské vedení bude velmi váhat s mobilizací a přistoupilo by k ní až v krajním případě, kdyby se situace na Ukrajině vyvíjela pro Rusko velmi špatně.

Mají už sankce Západu nějaký vliv na každodenní život Rusů?

Zatím příliš nemají. Ale je to otázka času. Rusko má zatím zboží, které tam dorazilo ještě před válkou. Jenže importované zboží začne postupně chybět.

Jsou vztahy Západu a Ruska zničené na dlouho? Je to nová studená válka?

Ani během studené války nedošlo k tak dramatickému snížení ekonomických vztahů, obchodní výměny. A ani vztahy tehdejšího Sovětského svazu a Západu nezažily tak výrazný propad. Ale ono nemá moc smysl přemítat, jestli je to lepší, nebo horší než za studené války. Nyní jde o důsledek ruských kroků na Ukrajině, a jelikož ta válka bude zřejmě dlouhá, tak se vztahy budou ještě více zhoršovat.

Jak podle vás může válka skončit?

Dokud pokračují těžké boje, ani jedna strana nebude chtít přistoupit na nějaký kompromis. Rusko má pořád maximalistické cíle, jak lze usoudit z vyjádření ruských představitelů i těch, kdo jsou u moci na okupovaných územích Ukrajiny. Na druhé straně ukrajinská vláda se nechce vzdát žádné části svého území. Obě strany spoléhají na úspěch na bojišti.

Podle mě jasné, že válka neskončí žádným jasným vítězstvím ani Ruska, ani Ukrajiny. Dříve nebo později začnou nějaké mírové rozhovory. Ale řekl bych, že to potrvá ještě dlouho a že takové rozhovory nezačnou v dohledné době.

