Nehezký pohled do Trumpova dětství. Psychopat bez emocí vyrůstal ve zvláštní rodině

Z mnoha knih o Donaldu Trumpovi vyčnívá ta, kterou napsala jeho neteř Mary. Nabízí znepokojivý pohled do nitra známé americké rodiny.

V nové epizodě podcastu Americký sen se ke knize Mary Trumpové s názvem Too Much and Never Enough (Příliš mnoho a nikdy dost) vracejí novináři Aktuálně.cz Dominika Perlínová a Martin Novák.

Neteř bývalého prezidenta v knize například šokovala svědectvím o tom, že když její otec v roce 1981 zemřel, jeho bratrovi - tedy Donaldu Trumpovi - to bylo jedno a ten samý den šel do kina, jako by se nic nestalo.

Americký sen můžete poslouchat ve Spotify, Apple Podcast a dalších aplikacích:

Psycholožka Mary Trumpová současného republikánského kandidáta na prezidenta USA hodnotí jako neempatického sobce. "Otec Fred upřednostňoval Donalda. Jeho starší bratr se rozhodl, že se stane pilotem a že nebude dělat rodinný byznys, čímž ho rodina vyloučila. Nakonec z něj nebyl ani pilot, sáhl po alkoholu a ve třiačtyřiceti letech zemřel na selhání srdce," popisuje Novák.

Mary podle něj Trumpova otce Freda popisuje jako úspěšného podnikatele, který ale nesnášel odpor a všichni ho museli poslouchat. Včetně manželky a Trumpovy matky, která navíc trpěla osteoporózou, zvýšenou křehkostí a lámavostí kostí, což se na ní prý psychicky podepsalo.

Lidi z Trumpova okolí občas šokovala jeho neznalost historie či zeměpisu. Indickému premiérovi Naréndrovi Módímu například řekl, že nechápe strach Indie z Číny, když s ní nesousedí.

"Já jsem žila v New Yorku v době, kdy Trump byl prezidentem, a jednou jsem se zúčastnila diskuse s novináři Washington Post, kteří se pohybovali kolem Trumpa a jeho lidí. Říkali, že když prezident přijel do Pearl Harbor, ptal se, co se tam vlastně stalo. Proč je třeba si to připomínat a proč je tam taková ceremonie," vzpomíná Dominika Perlínová.

Prezidentské volby ve Spojených státech se uskuteční v úterý 5. listopadu, proti Trumpovi kandiduje současná viceprezidentka Kamala Harrisová. Průzkumy zatím naznačují, že půjde o mimořádně vyrovnaný souboj.

