Protesty proti rasismu pokračují poklidněji, v Seattlu neznámý muž střílel do lidí

Ve Washingtonu, New Yorku, Atlantě, San Francisku a dalších amerických městech ani v neděli odpoledne neutichly manifestace proti rasismu a policejní brutalitě, které spustila smrt černocha George Floyda při zatýkání v Minneapolisu. Světová média hlásila poklidné pochody bez výraznějších konfrontací s policií, řada velkých měst zrušila noční zákazy vycházení.

V neděli tak učinil mimo jiných starosta New Yorku Bill de Blasio. Ve městě se odpoledne konala shromáždění na různých místech, tisíce lidí se podle agentury AP vydaly na pochod napříč Manhattanem.

Policie údajně v jistém momentě posunula rozmístěné zátarasy, aby lidé mohli hromadně skandovat i před místním hotelem patřícím do sítě nesoucí jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Protesty vyvolané Floydovou smrtí trvají ve Spojených státech už skoro dva týdny a podle pozorovatelů je nyní u organizátorů patrná snaha přetavit počáteční rozhořčení lidí ve stabilní úsilí o systémové změny.

Policie v Seattlu uvedla, že zadržela muže, který přijel do dějiště místní demonstrace proti rasismu a podle všeho postřelil jednoho z účastníků. Napsal to na svém webu deník The Guardian poté, co se na twitteru objevilo video incidentu.

Neznámý muž přijíždí v černém autě k davu demonstrantů a poté zřejmě střílí z okénka na muže, který se jej snažil zastavit.

"Někdo právě projel davem demonstrantů v Seattlu a poté zřejmě někoho postřelil. Úřady uvádí, že muž je ve vazbě, jedna postřelená osoba je ve nemocnici ve stabilizovaném stavu," popsal incident reportér deníku The New York Times Mike Baker.

Na zmíněném videu je vidět, jak se černé auto s ozbrojeným mužem rychle přibližuje k demonstrantům, ovšem zastavuje, aniž by kohokoli srazilo. Podle svědků se řidič s pistolí v ruce dal na útěk směrem ke skupině policistů.

Jinde spíš klid

Víkendové akce jinak nepřinesly zdaleka tolik vypjatých okamžiků jako ty z předchozího týdne a podle agentury Reuters bylo možné v mnoha případech mluvit o takřka slavnostní náladě.

Na některých místech lidé v neděli malovali slogany doprostřed ulic po vzoru iniciativy z Washingtonu, kde v pátek vznikl obří žlutý nápis, který podobně jako transparenty z demonstrací vzkazuje, že "na černošských životech záleží".

Stejný vzkaz vytvářely desítky lidí v kalifornském Oaklandu, ve městě Raleigh v Severní Karolíně zase lidé velkým žlutým písmem na ulici napsali End Racism Now ("okamžitě konec rasismu").

Tisíce lidí pochodovaly za "sociální spravedlnost" v Milwaukee, v čele s hráči místního basketbalového klubu Milwaukee Bucks. V davu demonstrantů u Bílého domu ve Washingtonu zase byl i senátor Mitt Romney, který patří k nejhlasitějším kritikům prezidenta Trumpa z řad republikánských politiků.

"Potřebujeme hlas proti rasismu. Potřebujeme mnoho hlasů proti rasismu a proti brutalitě. Musíme se vzchopit a říct, že na černošských životech záleží," odpověděl Romney reportérce na otázku, proč pro něj bylo důležité na manifestaci přijít.

Dialog musí pokračovat

Demonstranty ve městě Mount Pleasant v Jižní Karolíně podle televize CNN nadchl projevem šéf místní policie Carl Ritchie, který následně s místními absolvoval trasu pochodu. "Tahle profese má spočívat v tom, že chráníme a sloužíme," řekl o své práci. "Poté, co tenhle pochod skončí, musí dialog pokračovat. Myslím, že to je něco, kde obě strany selhávají," uvedl.

Zprávy z nedělních shromáždění byly diametrálně odlišné od dění z předešlého víkendu, kdy mnohá americká města zažila rabování obchodů a jiné výtržnosti, zatímco na sociálních sítích kolovala videa tvrdých policejních zásahů proti demonstrantům i novinářům.

Zároveň ale přetrvávají obavy z toho, že pokračující protesty přispějí k šíření koronaviru. Podle guvernéra státu New York Andrewa Cuoma by lidé po účasti na manifestaci měli počítat s tím, že byli nákaze vystaveni. "Nechte se otestovat. Nechte se otestovat," vzkazoval v neděli. Dodal, že newyorské úřady zřídí 15 testovacích center určených pro účastníky protestů.

Video: Senior v Buffalu si po zásahu policie rozbil hlavu