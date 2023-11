Proč se velitel opozdil? Ukrajinci šetří, kdo může za tragédii elitní horské brigády

Velitele 128. samostatné zakarpatské horské brigády ukrajinské armády Dmytra Lysjuka postavil ministr obrany Rustem Umerov mimo službu. Učinil tak během vyšetřování páteční tragické události: příslušníci jeho jednotky se seřadili na otevřeném místě ve vesnici Zarižne blízko frontové linie na jihovýchodě země, aby dostali vyznamenání.

Pohyb mužů v uniformách ale zaznamenal ruský dron a invazní armáda následně na shromáždění vypálila raketu Iskander-M. Zahynulo nejméně devatenáct ukrajinských vojáků, mezi dalšími oběťmi jsou obyvatelé vesnice.

První závěry z vyšetřování podle serveru Hromadske ukazují, že slavnostní ceremonie měla začít v devět hodin ráno místního času. Vojáci čekali seřazení na velitele, ale dostali zprávu, že událost začne až v půl desáté.

Přesně v 10:10 dopadla na místo ruská raketa. Minula budovu, ve které bylo mnoho vojáků a explodovala na okraji silnice. Všichni, kteří stáli v její blízkosti, zahynuli. Velitel Dmytro Lysjuk dorazil v automobilu v 10:12, tedy dvě minuty po úderu.

Zatím není jasné, proč se velitel tolik opozdil a proč vojáci stáli tak dlouho na otevřeném prostoru, který měli Rusové možnost monitorovat. "Zjistíme, kdo porušil bezpečnostní pravidla v místech, kde nepřítel prováděl vzdušný průzkum," avizoval v prohlášení generální štáb ukrajinské armády. Vyznamenání měli vojáci dostat u příležitosti Dne raketových vojsk a dělostřelectva.

128. samostatná zakarpatská horská brigáda je na Ukrajině pojmem. Tvrdě bojovala už ve válce na Donbase v roce 2014, v tuhých bitvách na začátku roku 2015 dlouho bránila proti ruské přesile železniční uzel Debalceve blízko Doněcka. Po ruské agresi v únoru 2022 bojovníci ze Zakarpatí bránili Bachmut a loni v listopadu se podíleli na osvobození Chersonu.

"Je to samozřejmě velká tragédie. Jestliže se tam shromáždili vojáci, kteří měli dostat vyznamenání, tak to znamená, že patřili k těm nejlepším. Co se stalo, musí zjistit vojenská prokuratura, ale mělo by se to vyřešit uvnitř armády. To není téma na veřejnou diskusi," uvedl pro rozhlasovou stanici NV politolog Mykola Davydjuk.

Použitá ruská balistická raketa krátkého doletu Iskander-M zasahuje cíl do vzdálenosti 500 kilometrů. Jde o stejný typ střely, která v červnu dopadla na pizzerii v Kramatorsku, kde zemřelo třináct lidí.

Bývalý velitel ukrajinského dobrovolnického praporu Ajdar z roku 2015 Jevhen Dykij vyjádřil v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rádio Svoboda údiv nad tím, že ceremonie se měla odehrát blízko frontové linie. "Taková událost se má konat někde na Chresčatyku (třída v centru Kyjeva, pozn. red.), a ne ve frontových vesnicích, pár stovek metrů od fronty. Nevím, kdo nese zodpovědnost za toto tragické rozhodnutí, ale někdo určitě ano," uvedl Dykij.

Podobným způsobem jako v pátek Rusové zaútočili raketou v srpnu na budovu divadla v Černihivu, kde se shromáždili vojáci a experti na konstrukci dronů. Úder tehdy připravil o život sedm lidí a divadlo zničil.

V Záporožské oblasti, kde vesnice Zarižne leží, Ukrajinci svádějí s Rusy tvrdé boje od června. Dobyli několik vesnic a desítky kilometrů čtverečních území, ale nepodařilo se jim postoupit do blízkosti velkých měst, jako jsou Tokmak, Melitopol nebo Berďansk.

