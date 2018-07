Přízrak jménem novičok se vrací. V Británii otrávil jed další dvojici lidí, podobně jako Skripalovy

Čtyři měsíce po travičském útoku proti bývalému ruskému dvojímu agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři objevila britská policie několik kilometrů od jejich domova pár vykazující podobné příznaky otravy jedem novičok.

Londýn - Britská protiteroristická policie ve středu večer potvrdila, že látkou, kterou byla nová dvojice otrávena, byl stejně jako v případě Sergeje a Julije Skripalových novičok. Muž a žena jsou v kritickém stavu v nemocnici v jihoanglickém Salisbury, kde byli předtím hospitalizováni i Skripalovi. Poté, co policie hrabství Wiltshire označila událost za "vážný incident", ve středu převzala vyšetřování případu protiteroristická jednotka. Policie nicméně zatím nepotvrdila, zda byl v případu spáchán zločin.

Britové byli nalezeni v bezvědomí v domě ve městě Amesbury, které leží nedaleko Salisbury. Právě tam byli otrávení Skripalovi 4. března nalezeni.

"V této fázi zatím není jasné, zda byl spáchán zločin," uvedl na tiskové konferenci Paul Mills, zástupce policejního velitele v hrabství Wiltshire. Policisté spolupracují se všemi partnery, aby dosáhli pokroku ve vyšetřování.

Ve středu ráno se kvůli kauze sešel britský vládní výbor pro krizové situace a průběžně byli o vývoji vyšetřování informováni ministři vlády v čele s premiérkou Theresou Mayovou.

Riziko pro veřejnost je minimální

Pětačtyřicetiletý muž a o rok mladší žena byli nalezeni v bezvědomí v domě v Amesbury, záchranáři tam zasahovali již v sobotu večer 30. června. Policie jejich jména nezveřejnila, podle přátel jde o Charlieho Rowleyho a Dawn Sturgessovou. Původně se předpokládalo, že jejich stav je zřejmě následek užití heroinu či kokainu z kontaminované dávky. To se ale nepotvrdilo a vzorky látky byly podle bulvárního listu The Sun odeslány do vojenské laboratoře v Porton Downu.

Toto pracoviště v březnu zjistilo, že jed, kterým byli přiotráveni Skripalovi, byla armádní látka typu novičok. K témuž závěru dospěla i v případě otravy druhé dvojice.

Šéf britské protiteroristické policie Neil Basu zdůraznil, že zpravodajské informace nenasvědčují tomu, že by byla dvojice vystavena působení jedu úmyslně. Neví se ani to, jak se k nim látka dostala. Podle policie se nikdo další vykazující stejné symptomy zatím neobjevil.

O dvojici z Amesbury, u které se uvádí, že příležitostně užívá drogy, přitom není nic známo o tom, že by měla nějakou spojitost s Ruskem či tajnými službami. Policie přesto pracuje i s možností, že nejnovější případ souvisí s kauzou Skripalových, která je rovněž dál rozplétána. Ve čtvrtek se bude wiltshireským případem zabývat vládní krizová komise v čele s ministrem vnitra Sajidem Javidem.

Kvůli vyšetřování uzavřela policie několik lokalit, kde se přiotrávený pár pohyboval: jednak dům v ulici Muggleton, drogerii v centru Amesbury, stejně jako baptistické centrum s kostelem ve stejné obci, kde se oběti zúčastnily místní slavnosti. Na té byly zhruba dvě stovky lidí, z nichž nikdo následně nehlásil podobné zdravotní potíže. Uzavřen byla také park královny Alžběty v nedalekém Salisbury.

Anglická zdravotnická služba předtím uvedla, že případ nepředstavuje zatím "významné zdravotní riziko pro širokou veřejnost". Toto stanovisko bude "průběžně přehodnocováno v závislosti na dostupných informacích", dodal nicméně mluvčí služby.

Salisbury se letos v březnu stalo dějištěm otravy Sergeje Skripala, který v minulosti sloužil nejen ruské, ale i britské tajné službě, a jeho dcery Julije. Britská vláda tvrdí, že otravnou látkou byl novičok vyráběný v někdejším Sovětském svazu, a obvinila z útoku Moskvu. Ta odpovědnost odmítla. Případ vyvolal mezinárodní roztržku.

