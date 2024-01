Start primárek "okořenil" Trumpův vrchní kritik. Jeho odstoupení může nahrát Haleyové

Ve Spojených státech v pondělí vypuknou prezidentské primárky. Začínají v Iowě a republikánští voliči si v nich vyberou svého stranického kandidáta na šéfa Bílého domu. Jednoznačným favoritem je exprezident Donald Trump. Minulý týden ale ze souboje odstoupil jeho největší kritik Chris Christie, což by mohlo posílit Trumpovy ostatní soupeře.

Bývalý guvernér New Jersey Christie v amerických médiích opakovaně prohlašoval, že jeho hlavním cílem je porazit exprezidenta Trumpa. Kritika bývalé hlavy státu ale republikánské voliče nelákala a na národní úrovni se podpora pro Christieho pohybovala jen v jednotkách procent.

Podle vlastních slov odstoupil před prvním hlasováním právě proto, aby jeho podporovatelé mohli podpořit jiného z Trumpových protikandidátů. Zejména jedinou ženu v souboji, bývalou guvernérku Jižní Karolíny Nikki Haleyovou.

Christie ve svém projevu, v němž oznámil odstoupení z volebního klání, uvedl, že zajistí, aby se už Donald Trump nikdy nestal prezidentem Spojených států. Je ale otázkou, jestli jeho rozhodnutí jen několik dnů před začátkem primárek ještě něco změní, podotkl server Politico ve svém newsletteru Playbook.

Největší šanci z Trumpových rivalů má po poslední debatě kandidátů z minulé středy právě Haleyová. Zatímco exguvernérka a druhý účastník diskuse, floridský guvernér Ron DeSantis, během debaty útočili hlavně jeden na druhého, Trump dával dlouhý rozhovor stanici Fox News. V interviewu se takřka vůbec nezaobíral svými konkurenty v primárkách, nýbrž rovnou kritizoval současného šéfa Bílého domu, demokrata Joea Bidena, který má nominaci od své strany téměř jistou.

Ideální scénář

"Pokud jste večer sledovali jakoukoli část té studentské debaty, viděli jste dvě kampaně, které si navzájem vybíjejí zuby. Je to tak?" položil si před novináři řečnickou otázku Trumpův poradce Chris LaCivita. "Pak se objeví reklama Donalda Trumpa, který mluví o Joeu Bidenovi. Lepší scénář bychom si sami nenapsali," dodal.

Zahraniční média míní, že Fox News Trumpa příliš netrápila. V televizi, která kvůli lžím o ukradených volbách zaplatila 787,5 milionu dolarů (17,5 miliardy korun) a čelí dalším žalobám, se například neprobíral útok na Kapitol, jímž chtěli Trumpovi příznivci v roce 2021 zabránit vítězství jeho soka Joea Bidena ve volbách.

Nedošlo ani na Trumpovy právní problémy, včetně 17 obvinění týkajících se snahy zvrátit výsledek minulých prezidentských voleb nebo dalších 74 obvinění souvisejících se zadržováním citlivých informací a zatajených plateb, připomněl deník The Guardian.

Další klíčové primárky

Poté co z republikánských primárek odstoupil Christie, už žádný z kandidátů proti Trumpovi v debatách přímo nevystupuje. Haleyová si pouze povzdechla, že by byla ráda, kdyby byla někdejší hlava státu s nimi na pódiu. Jinak se ale kandidáti kritizovali navzájem. Exšéf Bílého domu se zatím neúčastnil žádné prezidentské debaty.

Po Iowě budou primárky v New Hampshire. Průzkum stanice CNN a tamní univerzity z minulého úterý ukázal, že pokud by Christie nekandidoval, 65 procent jeho příznivců by v tomto státě volilo Haleyovou. Předvolební šetření probíhalo ještě předtím, než bývalý guvernér vzdal boj o republikánskou nominaci.

Ačkoliv měl Christie v celonárodních průzkumech velmi malou podporu, v klíčovém státě New Hampshire, v němž budou voliči rozhodovat příští týden, se těšil podpoře okolo dvanácti procent. Trump dosahoval na 39 procent a Haleyová na 32 procent. Pokud by tedy získala většinu Christieho hlasů, mohla by Trumpa v New Hampshire porazit.

To může být pro republikánské primárky klíčové. Pokud by v Iowě výrazně nezaostala za Trumpem, v New Hampshire zvítězila a pak na konci února vyhrála i ve své domovské Jižní Karolíně, mohla by tím na svou stranu získat i nerozhodnuté voliče v ostatních státech a nad bývalým prezidentem zvítězit. Jak ale upozornilo Politico, nesměla by udělat žádnou chybu a všechna očekávání by se musela vyplnit.

Uvědomuje si to i kandidátka, která se podle expertů snaží nevytvářet příliš vysoká očekávání. "Chci být silná v Iowě, silná v New Hampshire, silná v Jižní Karolíně. Nevíme, jak vypadá silná pozice, dokud neuvidíme výsledky, že?" prohlásila v televizi NBC News.

"Pokud ukážeme, že jsme silní v Iowě, dodá nám to impulz do New Hampshire. Na to se v pondělí soustředím," dodala.

Video: Amerika řeší dilema. I Trumpovi odpůrci přemýšlí, co je pro zemi nejlepší, říká Scheinder (9. 1. 2024)