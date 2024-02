"Plivli nám do tváře." Příběhy sexuálně zneužitých žen, které pobouřila Ficova novela

Jana Geralská, manažerka prodejny

Stalo se to na bezpečném místě, byl to můj gynekolog, kterého mi doporučil blízký přítel. Měl skvělou pověst, chodily k němu celebrity.

Chodila jsem k němu na pravidelné kontroly a důvěřovala jsem mu. Jednou mi po vyšetření řekl, že mám pravděpodobně rakovinu, ale aplikací určitého léku se to dá zvrátit. Řekl mi, že aplikace je nutná co nejdříve a že se můžeme sejít ještě ten večer v Kramárech v Bratislavě.

Vyzvedla jsem si "lék" v lékárně a přišla za ním. Teprve později jsem zjistila, že se jedná o obyčejný lubrikant. Lehla jsem si na postel, on si ho vzal a začal mě dráždit rukou. Trvalo to docela dlouho, ale v tu chvíli jsem to nechala být a myslela si, že je to normální postup.

Když skončil, podíval se na mě a řekl: "No, dobře, a je to." Rychle jsem se oblékla a šli jsme do vedlejší místnosti, kde se ujišťoval, že "to nebylo až tak zlé". Navrhl, že bychom si to mohli za týden zopakovat.

Co se týče toho výroku poslance, v té době jsem opravdu nevěděla, že jsem byla zneužita. Uvědomila jsem si to až po telefonátu s kamarádem, který mi lékaře doporučil. Teprve on mi řekl, že to není normální a že mě gynekolog zneužil.

Nechtěla jsem to dál řešit. Chtěla jsem jen vědět, jestli mám opravdu rakovinu. K tomu jsem potřebovala svou zdravotnickou kartu, a když jsem si pro ni šla k lékaři, sestra se strašně divila, proč odcházím. Ještě několik dní potom mi psal, musela jsem ho zablokovat.

Šla jsem k jiné lékařce. Když mě vyšetřila, řekla mi, že je to úplná blbost a že jsem zdravá. Ten můj kamarád si myslel, že určitě musí existovat i jiné ženy, kterým to udělal. Jednu jsme našli, ale nechtěla o tom mluvit. Doktor zemřel asi o tři roky později. Nejsem na to pyšná, ale když jsem se tu zprávu dozvěděla, ulevilo se mi.

Nevím, jak bych to vnímala dnes, kdyby ještě žil, ale strašně mě dostalo, jak o tom ti pánové poslanci mluvili.

A vůbec, proč by měla existovat nějaká promlčecí lhůta? Já s tím žiji každý den. Mnohokrát, když se mě můj současný partner, kterého miluji, nějakým způsobem dotýká, musím mu říct, ať toho nechá, protože mi to připomene hnusný dotek toho gynekologa.