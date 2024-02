S balíkem doručí i oplzlé řeči. Jak se bránit obtěžování od kurýrů

K balíčku či objednanému jídlu dostávají i nevyžádané komplimenty, pozvání či osobní dotazy. Rozmáhající se odvětví dovážkových služeb s sebou nese množství případů, kdy kurýři zneužívají osobních kontaktů žen. Podle právničky je to protizákonné. Deník Aktuálně.cz přináší praktické tipy, jak se proti obtěžování bránit.

Asi hodinu poté, co si třicetiletá Kateřina převzala od kurýra objednanou lednici, jí přišla na Messenger zpráva z neznámého profilu. Dotyčný se jí ptal, zda to byla ona, komu před několika desítkami minut doručoval objednávku. Kateřina chtěla zprávu ignorovat, ale po chvíli mlčení jí přišel stejný vzkaz jako SMS - zřejmě z osobního čísla kurýra.

Kateřina obratem kontaktovala obchod Datart, pro který muž pracoval. "Volalo mi pak několik lidí ze zákaznického servisu. Vrátili mi peníze za dopravu a kurýr prý absolvoval domluvu," popisuje Kateřina.

Ne všechny ženy, které si stěžují na zneužití osobních údajů, jsou však takto úspěšné. Sedmadvacetiletá Karolína jej řešila zhruba před rokem. Zásilku jí přivezl kurýr PPL a byl na ni nezvykle milý. "To mě ale nijak zvlášť nezaskočilo. Hned potom, co jsem se se zásilkou vrátila domů, mi od něj přišla SMS: 'Sluší vám to.' A hned potom další: 'Rád vás zase uvidím,'" vzpomíná. Redakce má snímky této konverzace k dispozici.

Karolína vnímala, že dotyčný narušil její soukromí. "S tímto nepříjemným pocitem a s myšlenkou, že mi příště bude zase něco doručovat, jsem napsala stížnost PPL," říká. V e-mailu požádala o přeřazení kurýra na jinou trasu. V tom jí firma nevyhověla.

Mluvčí PPL Michaela Tůmová tvrdí, že společnost řidiče na trase nevyměňuje, pokud nedošlo k zásadnímu pochybení. "Takový typ situace je v PPL vyhodnocován individuálně v závislosti na závažnosti pochybení. Řidiči jsou již při začátku spolupráce s námi poučeni, že mohou používat pracovní zařízení pouze k účelu výkonu práce," říká Tůmová.

Karolína si nyní nechává doručovat zboží od jiných společností. "Případně na jejich výdejní místo. Když mi volají, že budou doručovat, nezvedám a pak píšu zprávu, že mi mají zboží nechat na pobočce," říká s tím, že se jí zdá absurdní, aby se místo firmy přizpůsobovala ona. Podobně postupují i některé jiné ženy, které se s něčím takovým setkaly.

Obchodníci by měli čísla technicky zabezpečit, míní úřad

Právnička se specializací na ochranu osobních údajů Andrea Voříšková tvrdí, že takové chování kurýrů je nezákonné. Domnívá se, že proti e-shopům nebo kurýrním službám by mohl zasáhnout Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle něj však tato problematika nespadá do jeho působnosti.

Mluvčí úřadu Milan Řepka ale upozorňuje, že obchodníci by měli telefonní čísla svých klientek a klientů zabezpečit. "Například tak, aby kurýři neviděli konkrétní telefonní číslo, na které v čase doručení zákazníkovi volají nebo posílají zprávy," říká.

To, že zneužití osobních údajů a obtěžování není výjimečné, nepotvrzují jen výpovědi respondentek, ale i reportáž o dni s kurýrem doručovací služby na serveru Praha In. Řidič se v ní chlubí, že má "osobní čísla na všechny holky ve městě". Později redakce vyjádření kurýra zmírnila tak, že se o tom pouze "šušká".

Podle Andrey Laštovičkové z organizace Konsent, zaměřující se na prevenci sexuálního násilí, tato bagatelizace pramení ze silně zakořeněných mýtu ve společnosti. "Česká společnost sexuální násilí a obtěžování často toleruje s tím, že to přece není nic hrozného, že jste se někomu líbila, tak vám napsal. V těchto případech si zřejmě muži ani neuvědomují, že se dopouštějí obtěžování," vysvětluje. Podle ní tu podobně jako ve všech případech obtěžování chybí souhlas. Muž by se měl ženy zeptat, zdali mu své číslo dá.

S bagatelizací obtěžování kurýrem se setkala i Karolína, která svůj zážitek sdílela na Facebooku. Zlehčující komentáře pod její příspěvek přidával její bratr i několik známých. "Psali, že by na mém místě byli rádi za kompliment, že jsem citlivka, kterou urazí milá slova, a že dnes už člověk nemůže někomu ani polichotit. A také jak se pak mají dávat lidé dohromady," vyjmenovává.

Když přijde kompliment, nemusíte se usmívat, radí odborníci

Jenže podle instruktorů moderní sebeobrany, manželů Houdkových, romantická představa o kurýrovi, který se na první pohled zamiloval do zákaznice a chce s ní strávit zbytek života, většinou neplatí. "Šance, že je to autentické, je velmi malá. Ve většině případů moc dobře vědí, co dělají," říká Pavel Houdek.

Podle něj se jedná spíše o interní kulturu tohoto povolání. Proto se domnívá, že si muži již při předání objednávky testují, zda se jedná o vhodnou oběť. Skládají komplimenty, jsou neúměrně milí, mají dvojsmyslné narážky nebo zjišťují, jestli má dotyčná partnera.

Jasmína Houdek upozorňuje, že zejména od žen se očekává, že budou milé a komplimenty budou přijímat s úsměvem. Podle ní je ale potřeba umět odmítnout. "Samozřejmě pozdravím a poděkuju, ale když mi začne chválit vlasy, nemusím se usmívat. Neusmívat se v moment, kdy je nám něco nepříjemné, vlastně není nijak radikální," říká lektorka sebeobrany, která obtěžování ze strany kurýra sama zažila. Upozorňuje přitom, že se může stát, že bude odmítnutí potřeba zopakovat víckrát.

Pokud přesto přijde textová zpráva, dvojice doporučuje nechat si před odpovědí čas, rozdýchat se a klidně nejprve zavolat někomu, kdo nás podpoří. "Pak odpovědět ve smyslu: Je to absolutně nevhodné, toto číslo máte jen za účelem doručování balíčků. Nekontaktujte mě, nemůžete si to dovolit," radí Pavel Houdek s tím, že by se v odpovědi neměly objevovat změkčující fráze jako "mohl byste", "nevadilo by vám", "nezlobte se", ale ani "prosím" či "děkuji".

