před 3 hodinami

Nejméně 14 lidských životů si vyžádala pondělní silniční nehoda na Filipínách. Většina obětí jsou středoškolští studenti, kteří jeli na školní výlet do přírody. Podle prvních zpráv, jež zveřejnila agentura AP, selhaly autobusu brzdy. Vozidlo právě sjíždělo z kopce a narazilo do sloupu. Nehoda se stala v provincii Rizal, která leží východně od Manily. Policie oznámila, že deset osob zemřelo na místě a čtyři po převozu do nemocnic. Zranění utrpělo 40 lidí, které bylo nutné hospitalizovat. Stav několika z nich je kritický.

autor: ČTK