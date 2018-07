Premiér Etiopie a prezident Eritreje začali jednat o míru. Lidé tančí v ulicích

Etiopský premiér Abiy Ahmed před měsícem překvapivě oznámil, že přijímá mírovou dohodu o ukončení pohraniční války. Eritrea a Etiopie od jejího vypuknutí v roce 1998 neudržovaly diplomatické styky.

Asmara (Eritrea) - Etiopský premiér Abiy Ahmed přijel do Eritreje, aby se tam zúčastnil mírových rozhovorů. Na letišti ho očekával eritrejský prezident Isjas Afewerki.

Jde o první setkání na takto vysoké úrovni mezi oběma zeměmi za téměř 20 let, informovala agentura AP. V roce 1998 mezi oběma státy vypukla dvouletá válka a vzájemné vztahy následně zatěžoval vleklý hraniční spor; teď se však Addis Abeba s Asmarou sbližují.

Ahmedův příjezd sledovaly místní televize, ulice lemovaly vlajky obou států a kolem bylo plno lidí, kteří zpívali a tančili. Do prezidentského paláce se oba politici přesunuli v početné koloně.

Ahmed před měsícem překvapivě oznámil, že přijímá mírovou dohodu o ukončení pohraniční války. Eritrea a Etiopie od jejího vypuknutí v roce 1998 neudržovaly diplomatické styky. Ahmed byl osobně účastníkem bojů a srážky pak dál pokračovaly, takže etiopsko-eritrejský konflikt byl jedním z nejdelších v Africe.

Fitsum Arega z Ahmedova úřadu sdělil, že smyslem premiérovy návštěvy je přispět k úsilí uzavřít trvalý mír. "Oba naše národy pojí vazby jako žádné jiné země. Nyní můžeme překonat dvě desetiletí nedůvěry a vydat se novým směrem," napsal na twitteru Arega.

Mnohé Etiopany schůzka v Asmaře zaskočila. "Je to historické, rozbili skleněný strop," napsal na facebooku Etiopan Shewit Wudassie. "Zdá se mi to, nebo co?" reagoval další z lidí Djphat Su.

Dvaačtyřicetiletý Ahmed se úřadu ujal v dubnu a okamžitě začal prosazovat reformy. Rychlé přijetí mírové dohody byl jeden z jeho nejvýznamnějších i nejpřekvapivějších kroků. Premiér nechal také propustit vězněné novináře a členy opozice, otevírá státem řízenou ekonomiku a povolil odblokování mnoha webových stránek.

Afewerki krátce po Ahmedově přijetí mírového plánu vyslal do Addis Abeby první oficiální delegaci s úkolem připravit další kroky.

Etiopie je druhým nejlidnatějším státem v Africe a jednou z nejrychleji se rozvíjejících ekonomik světa. Eritrea naopak patří k nejuzavřenějším zemím. Afewerki jí vládne od roku 1993, kdy byla vyhlášena nezávislost na Etiopii. Oba státy ale nadále pojí blízké kulturní vztahy. Z Eritreje pochází mnoho uprchlíků směřujících nyní do Evropy. Země má přísné podmínky odvodu do armády, které kritizují mnohé africké státy.