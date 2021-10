Přelom ve vraždě mladé blogerky. Policie našla ostatky jejího snoubence a deník

Kosti a další lidské ostatky nalezené ve čtvrtek v národním parku na Floridě patří snoubenci zavražděné americké blogerky Gabby Petitové. V noci na pátek místního času to potvrdily americké úřady. Policie po 23letém muži pátrala více než měsíc. Okolnosti obou úmrtí jsou stále nejasné.

Tělo Briana Laundrieho leželo v mokřadech, kam podle rodiny odešel v polovině září. Podle úřadů tam bylo delší, zatím nespecifikovanou dobu. Kvůli zatopení oblasti byla lokalita pro vyšetřovatele dlouho nepřístupná, monitorovali ji hlavně pomocí vrtulníků, dronů a potápěčů. Identifikace se nyní podařila prostřednictvím dentálních záznamů.

“Chris a Roberta Laundrieovi byli informováni, že ostatky, které se našly v přírodní rezervaci, skutečně patří Brianovi,” uvedl rodinný právník Steven Bertolino. “V tuto chvíli situaci nebudeme více komentovat a žádáme o respektování soukromí rodiny.”

Byli to právě Laundrieho rodiče, kteří pomohli s nalezením ostatků. Do pátrání v parku se zapojili tento týden, policii nejdříve upozornili na batoh a oblečení nedaleko oblasti. Nedaleko těchto věcí se pak nalezly kosti. Na místě byl také podle informací CNN promáčený deník. Ten zatím úřady neotevřely, pomocí vysoušení se ho snaží nejdříve zachránit před zničením. Právě deník by mohl objasnit, co přesně se v ostře sledovaném případu stalo.

“Pokud by deník například zahrnoval informace o možném přiznání se k činu, nebo nějaká obvinění či vysvětlení, to vše by mohlo pomoci s vyšetřováním,” uvedl pro CNN bývalý úředník FBI Jim Clemente, který měl na starosti profilování pachatelů.

Laundrie se svou snoubenkou cestovali v létě několik měsíců po národních parcích na západě Spojených států. Své zážitky a zkušenosti s přestavbou dodávky, ve které přespávali, dokumentovali na sociálních sítích. Gabby Petitová naposledy mluvila se svou rodinou 25. srpna. Poté rodičům poslala dvě SMS zprávy, ze kterých ale není možné dokázat, že je skutečně napsala ona. Policie po ní vyhlásila pátrání 11. září, když se Laundrie vrátil na Floridu ke svým rodičům s dodávkou sám.

Tělo mladé ženy následně policie našla na základě tipů od veřejnosti o týden později v parku ve státě Wyoming. Podle výsledků pitvy byla uškrcená. Svědci následně upozornili na několik situací, kdy pár na jejich cestách viděli v hádce. K jednomu incidentu byla přivolána policie, která emotivní dvojici po jednom z incidentů zachytila na videokameře. Petitová a Laundrie navrhli, že stráví několik hodin odděleně a policisté je nechali odejít.

Policie se během pátrání po Petitové snažila Laundrieho kontaktovat, protože byl pravděpodobně jedním z posledních lidí, kteří ji viděli živou. Mladý muž ale přes svého právníka vzkázal, že s policií mluvit nechce. O několik dnů později ho rodina nahlásila jako pohřešovaného, údajně odešel do parku, kde se nyní našly jeho ostatky.

V souvislosti se zmizením a následně vraždou Petitové Laudrie obviněný nebyl. FBI na něj vydala zatykač oficiálně jen kvůli tomu, že po smrti Gabby Petitové vybral více než 1000 dolarů (přes 21 tisíc korun) z účtu, který mu nepatřil.

Rodina Petitové se k úmrtí snoubence jejich dcery nevyjádřila, prý tak učiní, až přijde správný čas. V minulosti na něj i jeho rodinu skrze média naléhala, aby začali s policií spolupracovat. O tom, kdy naposledy Laundrie viděl jejich Petitovou, jim nic neřekl. Odborníci teď navíc upozorňují na to, že vzhledem ke stavu ostatků možná nikdy nebude jasné ani to, jak zemřel on.

"Pokud se například utopil, tak o tom nebudou žádné známky na jeho kostře," uvedl bývalý zaměstnanec FBI Clemente.