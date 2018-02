Přelom v boji s demencí. Alzheimerovu chorobu dokáže odhalit nový krevní test, zjistili vědci

před 1 hodinou

Lékaři by v budoucnu mohli nevyléčitelnou nemoc diagnostikovat pomocí speciálního krevního testu.

Tokio - Alzheimerova choroba postihuje celosvětově desítky milionů lidí. Nemocných stále přibývá a odhalit příznaky je velmi složité. Nyní vědci ohlásili významný posun v jejím výzkumu.

Je o tom přesvědčená skupina japonských a australských vědců, jejichž studii otiskl odborný časopis Nature. Přední odborníci v ní upozorňují, že krevní test dokáže toto nevyléčitelné onemocnění v brzkém stadiu odhalit.

Jednou z pravděpodobných příčin nemoci je protein amyloid beta. Tato škodlivá látka napadá mozkové tkáně a hromadí se do plaků. Ty mozek narušují v takové míře, že pacient začne trpět demencí.

Stopy amyloidu beta kolují také v krvi. Až teď ale odborníci vyvinuli krevní test, který stopy dokáže rozpoznat. Podle množství této bílkoviny v krvi pak lékaři odvodí, kolik jí může být mozku, a jestli tedy hrozí riziko vzniku Alzheimerovy choroby.

"Tato studie může mnohé ovlivnit. Je to poprvé, co skupina vědců ukázala na přímou souvislost mezi mozkem a mozkomíšním mokem a amyloidy v krevní plazmě," zhodnotil pro BBC vědeckou práci Abdul Hye z londýnské King’s College.

Vysoká úspěšnost

Do výzkumu se zapojilo přes tři stovky pacientů z Japonska a Austrálie. Právě v Japonsku se choroba vyskytuje stále více. Podle informací tamního ministerstva zdravotnictví je v současné chvíli 4,6 milionu obyvatel Japonska dementních. Za sedm let by mohlo jít až o 7,3 milionu. V Austrálii jde zase o druhou nejčastější příčinu úmrtí. Demencí tam trpí přes 420 tisíc lidí.

Úspěšnost testu, který vědci vynalezli pomocí metody analytické chemie, byla přes 90 procent.

"Dovedu si představit, že za pět let budou lidé nad 55 nebo 60 let chodit na testy pravidelně," předpovídá pro deník The Guardian jeden z autorů studie, australský neurovědec Colin Masters. Podle něj by starší lidé vyšetření podstupovali každých pět let.

Při pravidelných odběrech by se tak nemoc zachytila ve velmi raném stadiu. To je jako pro téměř jakoukoliv chorobu stěžejní, u Alzheimerovy obzvlášť.

Škodlivé bílkoviny se totiž v těle nenápadně tvoří už několik let předtím, než se projeví příznaky nemoci. Mezi ty patří hlavně ztráta paměti, dezorientace a problémy s řečí.

Vědecká novinka má navíc jednu velkou výhodu. Není drahá. To je velké plus na rozdíl od nákladných vyšetření mozku. Ty se provádí pomocí magnetické rezonance nebo jiného zařízení a slouží k diagnostice choroby.

