Velký průlom v léčbě rakoviny. Američtí vědci už ji dokážou najít pomocí nového krevního testu

Krevní test by podle expertů z univerzity v americkém Marylandu mohl včas odhalit celkem osm druhů rakoviny.

Baltimore - Čeští i zahraniční lékaři se shodují na tom, že při léčbě rakoviny je naprosto klíčové její včasné odhalení. Američtí vědci teď přišli s novou metodou, která by pomocí krevních testů brzké stadium této závažné nemoci zachytila. Odborníci z Univerzity Johnse Hopkinse v americkém Marylandu, kteří za experimentem stojí, mluví o "přelomovém" objevu. Jejich studii zveřejnil vědecký časopis Science.

An experimental blood test hit the headlines today. It’s promising research but not the finished product yet: https://t.co/5NG4E3VBCb pic.twitter.com/nzTh8kDC8N — Cancer Research UK (@CR_UK) January 19, 2018

Nová medicínská metoda, která spočívá v jednoduchém odběru krve, využívá takzvané tekuté biopsie. Ta umí izolovat nádorovou DNA z krve a lékařům předat detailní informace o typu nádoru. Jde o vyšetření, které na rozdíl od běžné biopsie - tedy odebrání vzorku tkáně - využívá právě i odběrů krve. Tato metoda pochází taky ze Spojených států, už v roce 2016 informovali vědci o značném pokroku ve vývoji tohoto typu diagnostiky rakoviny.

Krevní test by mohl zavčas odhalit celkem osm druhů rakoviny, a sice onemocnění střev, jater, žaludku, jícnu, slinivky, prsu, vaječníku a plic. Právě poslední zmiňovaný typ se podle statistik z posledních let vyskytuje celosvětově vůbec nejčastěji. Na prvním místě je rakovina plic i v České republice. Rakovina slinivky zase patří k nejagresivnějším nádorům, které se léčí velmi obtížně.

Pro pět z osmi vybraných typů této zhoubné choroby navíc dodnes neexistují screeningové programy, které by pomohly odhalit zákeřnou chorobu co nejdříve.

70procentní úspěšnost

Test nazvaný CancerSEEK funguje tak, že hledá po mutacích 16 genů a 8 proteinů, které se u rakovinového bujení často vyskytují. Zmutované DNA a proteiny, které vznikají ruku v ruce s růstem nádorů, pronikají právě do krve a skrze její odběr i analýzu je možné nemoc identifikovat.

Do experimentu se zapojilo celkem 1005 pacientů, u kterých se nádor ještě nerozšířil do dalších tkání. Úspěšnost testu se pohybovala kolem 70 procent. To odborníci považují za úspěch, i přesto varují před přehnanými očekáváními. "Žádný test nedokáže odhalit všechny rakoviny," vysvětluje pro britský server The Guardian jeden ze spoluautorů výzkumu Bert Vogelstein.

Šetrná metoda

On i další autoři studie jsou nicméně přesvědčeni, že nový test může mít "obrovský dopad" na snížení úmrtnosti rakoviny. "Doteď jsme museli čekat, až se objeví příznaky a diagnózu jsme tak stanovili poměrně pozdě," cituje The Guardian Petera Gibbse, který se do vývoje produktu také zapojil.

Podle něj by navíc krevní odběry lidé byli ochotni podstoupit poměrně bez problémů, na rozdíl třeba od kolonoskopie. Ta slouží pro vyšetření tlustého střeva a lékař při ní musí pacientovi zavést ohebnou trubici do konečníku.

CancerSEEK se nyní testuje na další skupině lidí, a sice u těch, kterým doktoři rakovinu zatím nediagnostikovali. Pak budou mít vědci v rukách další důkaz o tom, jestli nová metoda dokáže odhalit i samotné rakovinové bujení.

Podle britského serveru BBC, který se odkazuje na studii, by lidé za vyšetření platili něco málo pod deset tisíc korun a absolvovali by ho jednou ročně. Pokroková metoda by měla být široce dostupná za několik let.