Překvapení ve Slovinsku. Volby vyhrálo liberální hnutí, premiér Janša uznal porážku

Češka Tereza Hlůšková, která byla v Pákistánu zproštěna obžaloby za pašování drog, odcestovala ze země. České televizi informaci o odletu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Kam odletěla, není známo. Pákistánský nejvyšší soud ve středu zamítl odvolání celního úřadu, který s jejím odjezdem nesouhlasil.

Hlůškovou pákistánští celníci zadrželi v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. V březnu 2019 byla Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě. Loni v dubnu se proti verdiktu odvolala. Tvrdila, že, rozsudek byl v rozporu s fakty a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí loni v listopadu dal za pravdu. Zadržovaná Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií, tedy 19,5 milionu korun.