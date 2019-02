Předčasné volby budou ve Španělsku 28. dubna, oznámil premiér

Předčasné parlamentní volby se budou ve Španělsku konat 28. dubna. Oznámil to v pátek socialistický premiér Pedro Sánchez, jehož citoval list El País. Důvodem je středeční porážka vlády v klíčovém parlamentním hlasování o vládním návrhu rozpočtu na letošní rok. Španělsko tak za necelé čtyři roky zažije třetí parlamentní volby, připomněla agentura AP.

Sánchez je v úřadu od loňského června. Průzkumy zatím dávají největší šanci na zvolení jeho socialistům, kteří ale budou potřebovat k sestavení vlády koaliční partnery.

"Při rozhodováním mezi tím, abych buď neudělal nic a vládl dál bez rozpočtu, nebo pozval Španěly, ať projeví svůj názor, jsem se rozhodl pro to druhé. Španělsko musí jít dál a rozvíjet se s ohledem na toleranci, úctu, zdrženlivost a zdravý rozum," řekl premiér před televizními kamerami po schůzi vlády.

"Navrhl jsem rozpustit parlament a vypsat volby na 28. dubna," dodal. Řádné hlasování se mělo konat až v červnu příštího roku.

Podle španělské ústavy navrhuje rozpuštění parlamentu premiér po předchozím projednání věci s vládou. Král poté podepíše příslušný dekret, v němž bude i datum nových voleb.

Vládní návrh rozpočtu v parlamentu neprošel kvůli lidovcům, straně Ciudadanos a menším regionálním stranám včetně dvou katalánských. Socialistům se nepodařilo dostat katalánské poslance na svou stranu kvůli sporu o autonomii Katalánska. Vláda totiž minulý týden přerušila jednání s katalánskou separatistickou vládou o širší autonomii. Pravicová opozice kabinet za dialog s Barcelonou kritizuje.

Podle prognózy, kterou tento týden zveřejnil deník El País, by parlamentní volby vyhráli socialisté s asi 24 procenty hlasů a druzí by skončili lidovci s 21 procenty. Spojence socialistů koalici Unidos Podemos by volilo 15 procent voličů a spojence lidovců stranu Ciudadanos 18 procent. Alarmující je nárůst ultrapravicové strany Vox, jíž by nyní dalo hlas kolem 11 procent voličů.

Španěly zároveň koncem května čeká stejně jako další země Evropské unie volba poslanců Evropského parlamentu.