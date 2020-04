Právnička žádá Assangeovo propuštění. Tvrdí, že tvůrce WikiLeaks je otcem jejích dětí

O propuštění zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange z vězení kvůli obavám z nákazy koronavirem nově britské úřady požádala právnička Stella Morisová, která tvrdí, že s ním má dva syny. Informoval o tom portál deníku The Guardian. Australan Assange v Británii čelí vydávacímu řízení na základě žádosti Spojených států, které ho viní ze špionáže a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů.

Assangeův právní tým již o propuštění kvůli obavám z nákazy usiloval, na konci března ale soud kauci zamítl, protože pandemii nepovažoval za dostatečný důvod.

Sedmatřicetiletá Morisová původem z Jihoafrické republiky v prohlášení pro soud uvedla, že se s Assangeem poprvé setkala v roce 2011, kdy hledala možnosti, jak vydávací řízení zastavit. "Postupem času jsme si s Julianem vybudovali silné duševní a emoční pouto. Stal se mým nejlepším přítelem a já zase jeho," napsala.

V roce 2015, kdy se Assange skrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně, přátelství i přes mimořádné okolnosti přerostlo v partnerství a podle Morisové o dva roky později se dvojice zasnoubila. Právnička také tvrdí, že Assangeovi porodila dva syny: před třemi lety Gabriela a před rokem Maxe.

Morisová uvedla, že se snažila za každou cenu ochránit děti, ale že nyní vystupuje veřejně, protože jejich životy jsou nad propastí a protože se obává o Assangeův život.

Server WikiLeaks na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters. Portál v posledních letech zveřejnil statisíce utajovaných dokumentů o vojenských a diplomatických krocích USA.

Od června 2012 se Assange kvůli hrozící extradici do USA skrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně. Ekvádor mu ale loni odebral azyl, načež byl Assange zatčen britskou policií a poslán do vazby za předchozí porušení podmínek kauce.

Australan je nyní v londýnském vězení, kde si od loňska odpykává trest za porušení podmínek kauce z roku 2012. Pokud bude vydán do USA a následně shledán vinným, mohl by být uvězněn i na několik desítek let.