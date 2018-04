"Pracujeme v nepřátelské atmosféře." Lidé ze slovenských veřejnoprávních médií si stěžují na vedení

před 12 minutami

Zhruba 60 slovenských novinářů si v otevřené výzvě stěžuje na vyhazování zkušených kolegů z veřejnoprávních médií a na dosazování nedostatečně kvalitních reportérů.

Bratislava - Začalo to sporem s ředitelem zpravodajství, když si redaktoři a editoři Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) vzali do práce odznak na památku zavražděného investigativního novináře Jána Kuciaka. Jejich šéf Vahram Chuguryan jim to zakázal a následně je na sociálních sítích veřejně obvinil, že celý spor uměle nafoukli a jde jim o politiku místo novinařiny.

Pak následoval odchod zkušené a na Slovensku uznávané novinářky Oľgy Bakové. Vedení RTVS zrušilo její pozici šéfeditorky zahraničního zpravodajství a novinářce, která dělala například rozhovor i s bývalým americkým prezidentem Georgem Bushem, nabídlo jen pozici řadové redaktorky.

Ona sama v rozhovoru pro slovenský server Aktuality.sk hovoří o sporech, které měla s vedením, a o výpovědi, ke které údajně nedostala žádné vysvětlení.

Zaměstnancům slovenských veřejnoprávních médií tak došla trpělivost a celá kauza se dostala na veřejnost.

Zhruba 60 slovenských novinářů z RTVS ve čtvrtek zveřejnilo otevřený dopis svým divákům a posluchačům. Stěžují si v něm na "nepřátelskou atmosféru" převážně v televizi, vyhazování zkušených novinářů, kteří kritizují vedení, a dosazování nedostatečně kvalitních reportérů.

"Po vícero pokusech řešit situaci ve zpravodajství RTVS interně došlo k překročení hranice, kdy se musíme ohradit i veřejně," cituje z výzvy slovenský Denník N.

"Zatím pracujeme svobodně, v nepřátelské atmosféře," stěžují si novináři. Podle nich hrozí, že zpravodajství RTVS ztratí důvěryhodnost.

Napjatá atmosféra podle redaktorů panuje ve zpravodajství už několik měsíců a je způsobená nedůvěrou k nadřízeným.

Všechno začalo personálními změnami ve vedení. Loni v srpnu byl generálním ředitelem RTVS zvolen tajnou volbou v Národní radě Jaroslav Rezník. Pod jeho vedením v poslední době skončili šéf televizních zpráv Boris Chmel a šéf zpravodajství Juraj Rybanský, kterého před několika týdny nahradil právě Vahram Chuguryan.

Vedení v čele s Jaroslavem Rezníkem na otevřenou výzvu novinářů zareagovalo ostře. Podle Rezníka se redaktoři jednoduše snaží "zlikvidovat každé nové vedení".

"Fabulují a straší možnými budoucími střety zájmů, ale zapomněli se veřejnosti svěřit, že právě nové vedení je trpělivě vrací ke kultuře tvorby pro veřejnoprávní médium, na kterou mnozí zatím svými kvalitami nedosáhli, a ke kultuře jazyka, kterou mnozí ztratili," stojí v oficiálním prohlášení.