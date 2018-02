Pracovník Oxfamu v interním šetření přiznal sex s prostitutkami

před 1 hodinou

Verze zprávy, kterou dostala k dispozici média, však není kompletní. Některé pasáže jsou v ní začerněné kvůli utajení totožnosti zainteresovaných osob, včetně jmen mužů, kteří se měli dopustit zastrašování svědka.

Londýn - Šéf mise humanitární organizace Oxfam po zemětřesení na Haiti z roku 2010 při interním vyšetřování obvinění v roce 2011 přiznal, že si do svého obydlí během působení v Karibiku vodil prostitutky.

Podle agentury Reuters to vyplývá z dnes zveřejněných dokumentů britské charitativní organizace. Bývalý pracovník Oxfamu Roland van Hauwermeiren minulý týden odmítl, že by někdy dával peníze sexuálním pracovnicím.

Zveřejněný 11stránkový dokument popisuje, jak charita postupovala poté, co v létě roku 2011 obdržela informace o tom, že několik členů mise na Haiti porušuje etická pravidla Oxfamu týkající se sexuálního zneužívání, podvádění, nedbalosti a protežování příbuzných. Organizace se prý snaží být "tak transparentní, jak je to jen možné", a to zejména s ohledem na "narušení důvěry, k němuž došlo".

Van Hauwermeiren ze své pozice na Haiti v roce 2011 odstoupil, v důsledku interního vyšetřování bylo z mise v karibském státě staženo dalších šest pracovníků. Van Hauwermeiren poté ještě dva roky působil v Bangladéši v obdobné roli u organizace Action Against Hunger. Ta prý od Oxfamu nedostala žádné informace o jeho nevhodném chování.

Obvinění točící se kolem 68letého Belgičana nedávno popsal britský deník The Times, podle jehož zdrojů se na Haiti odehrávaly divoké večírky placené z prostředků charity, docházelo údajně i ke zneužívání mladistvých. Van Hauwermeiren nařčení odmítá. Minulý týden uvedl, že na Haiti udržoval vztah s místní ženou, ale o prostitutku nešlo. Komentář k poslednímu vývoji se od něj agentuře Reuters zatím nepodařilo získat.

Zastrašování kolegy

Záznamy z interního vyšetřování dále například odhalují, že tři z problémových pracovníků na Haiti kvůli zatajení přečinů fyzicky zastrašovali svého kolegu, informoval deník The Guardian. Van Hauwermeiren mezi nimi údajně nefiguruje.

Kvůli skandálu, který se týká také aktivit Oxfamu v Čadu a Libérii, přezkoumávají hospodaření jedné z největších charitativních organizací na světě britské úřady i Evropská unie. Ředitelka Oxfamu Winnie Byanyimaová slíbila, že za účelem vyšetření nových obvinění vznikne zvláštní komise.

"Jakkoli je obtížné naplnit požadavky na transparentnost a jakkoli je těžké vyrovnat se s chybami z minulosti, věříme, že v konečném důsledku nám tohle pomůže učinit smysluplné kroky a stát se efektivnějšími v našem úsilí bojovat proti chudobě a pomáhat lidem zasaženým katastrofami," uvedla britská charita, která má ve více než 90 zemích světa dohromady téměř 10.000 pracovníků.