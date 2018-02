Bývalý šéf Oxfam odmítl obvinění, že by si platil prostitutky během humanitární mise na Haiti

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Belgickým médiím osmašedesátiletý Roland van Hauwermeiren sdělil, že na Haiti udržoval s místní ženou intimní vztah, podle něj to ale nebyla prostitutka.

Londýn - Bývalý šéf mise britské charity Oxfam na Haiti se poprvé vyjádřil k obviněním britských médií, že si humanitární pracovníci na Haiti, v Čadu a v Libérii platili prostitutky.

Roland van Hauwermeiren přiznal určitá pochybení, popřel však, že by někdy platil za sexuální služby. Kvůli narůstající aféře ale ukončil spolupráci s Oxfam další zvláštní vyslanec, bývalý jihoafrický arcibiskup a laureát Nobelovy ceny za mír Desmond Tutu.

Van Hauwermeiren je ústřední postavou skandálu s prostitutkami, který rozpoutal minulý týden deník The Times. V letech 2002 až 2004 působil v Libérii pro charitativní zdravotnickou organizaci Merlin, následně se stal vedoucím pracovníkem Oxfam v Čadu a po zemětřesení na Haiti v roce 2010 zaujal stejnou pozici i v tomto karibském státě.

Belgickým médiím osmašedesátiletý van Hauwermeiren sdělil, že na Haiti udržoval s místní ženou intimní vztah, podle něj to ale nebyla prostitutka. Výpovědi, že jeho podřízení pořádali za peníze charity orgie se sexuálními pracovnicemi, van Hauwermeiren odmítl.

"To, co všude vidím, se těžko snáší. Bolí to. Obzvláště je velmi zlé, že se už se mnou nechce stýkat moje rodina," řekl van Hauwermeiren o obviněních z posledních dní. "Ne, že bych popíral všechno, to rozhodně ne. Některé věci jsou popsány přesně. Stejně tak ale čtu mnoho lží a přehánění," uvedl. Z pozice na Haiti prý rezignoval, protože se nedokázal vypořádat se zvěstmi o sexuálních skandálech a také proto, že tyto zvěsti přiživoval vztahem s místní ženou.

Z Haiti byl van Hauwermeiren stažen v roce 2011 v rámci interního vyšetřování Oxfam. Podle listu The Times se během vyšetřování přiznal k placení za služby prostitutek. Kvůli obviněním z nevhodného chování bylo tehdy propuštěno nebo donuceno k rezignaci dalších šest humanitárních pracovníků.

Oxfam ale podle The Times některé aspekty skandálu doposud utajoval. Van Hauwermeiren se po odstoupení na Haiti stal na dva roky šéfem mise francouzské organizace Action Against Hunger v Bangladéši. Jiný z propuštěných lidí byl navíc o dva měsíce později přijat jako konzultant mise v Etiopii. Oxfam nyní tento krok označil za "závažnou chybu, která by za žádných okolností neměla nastat" a vyjádřil potřebu zavedení lepšího výběrového procesu pracovníků.

Kvůli čerstvým zjištěním odstoupila v pondělí z funkce zástupkyně šéfa mezinárodní charitativní organizace Penny Lawrenceová a spolupráci s ní ukončili zvláštní velvyslanci - herečka Minnie Driverová z Británie a senegalský hudebník Baaba Maal. Dnes se k nim přidal bývalý arcibiskup Kapského Města Desmond Tutu.

"Arcibiskup je hluboce zklamán nařčeními z nemorálnosti a možných kriminálních aktivit, které zahrnují humanitární pracovníky s vazbami na charitativní organizaci," uvedla kancelář tohoto nositele Nobelovy ceny za mír za rok 1984. Tutua prý také mrzí, že obvinění mohou poskvrnit dobrou práci, kterou pro Oxfam odvádějí tisíce lidí.