Požár na kanárském ostrově La Palma se dál šíří. Evropu nepřestává sužovat vlna veder

Evropa se i v neděli potýká s vlnou veder, v Řecku se teploty blíží 40 stupňům Celsia. Na kanárském ostrově La Palma se druhým dnem šíří požár, který se stovkám hasičů nedaří dostat pod kontrolu. Úřady musely evakuovat už 4255 lidí, což je čtyřnásobek proti sobotním odhadům. Někteří své domovy navzdory výzvám záchranářů opustit odmítají, uvedla BBC.

Plameny na ostrově La Palma se začaly v sobotu v ranních hodinách šířit v okolí vesnice Puntagorda na severozápadě ostrova a nyní postupují jižně k dvoutisícové obci Tijarafe. Oheň zatím pohltil asi 4500 hektarů vegetace, k jeho šíření podle premiéra Kanárských ostrovů Fernanda Clavija přispívají suché podmínky, silný vítr a "vlna veder, kterou prožíváme".

V rozhovoru se stanicí BBC jeden z místních jménem León Barreto popsal, že dům při evakuacích opustit odmítl, protože se chce nejdříve řádně připravit. "Přijdou a chtějí vás nutit, abyste přišli o všechno, pro co jste celý život pracovali, a teď to nechali shořet jen proto, že taková jsou pravidla. Ale pak nemají pravidla na to, aby dělali, co je potřeba," řekl Barreto.

Kanárské ostrovy leží několik set kilometrů od západních břehů Afriky na pomezí jihu Maroka a Západní Sahary. Tamní teploty jsou však o poznání nižší než v jižní Evropě, kde dalším dnem působí tlaková výše Kerberos, která vyhání teploty v Řecku, Španělsku nebo západním Turecku ke 40 stupňům Celsia. Epicentrem veder, která v příštím týdnu patrně ještě zesílí, bude podle meteorologů italský ostrov Sardinie. Tam by mohlo být až 48 stupňů Celsia.

"Vrcholu dosáhnou vedra mezi 19. a 23. červencem, a to nejen v Itálii, ale také v Řecku, Turecku a na Balkáně. Několik místních teplotních rekordů pravděpodobně padne," uvedl italský klimatolog a meteorolog Giulio Betti.

Vedra přiměla radnice ve městech jižní Evropy vydávat doporučení pro své obyvatele, jak minimalizovat zdravotní rizika spojená se sluncem a vysokými teplotami. Lidé mají dostatečně pít, přitom ale omezit příjem alkoholu a kávy, nosit volné oblečení a pamatovat na péči o zranitelné osoby a domácí mazlíčky. Například v Athénách úřady přesto v nejteplejších odpoledních hodinách v pátek a v sobotu uzavřely některé parky a historické památky, včetně starověké Akropole, kde je kvůli nedostatku stínu ještě tepleji než ve zbytku města.

Spotlight: Vedro v Česku. Vědkyně označila kritickou teplotu pro tělo. Už jsme jí dosáhli (22. 6. 2023)