Tálibán zahájil útok na Mazáre Šaríf. Je to jedno ze tří velkých měst v rukou vlády

Jihozápad Japonska zasáhly velice silné deště. Ve čtyřech prefekturách úřady vyhlásily dnes ráno nejvyšší stupeň výstrahy. V prefektuře Nagasaki zemřela kvůli sesuvu půdy jedna žena a další dva lidé se pohřešují. Část země zaznamenala rekordní množství srážek, uvedla agentura Reuters.

Nejvyšší stupeň výstrahy platí v prefekturách Nagasaki, Saga a Fukuoka na ostrově Kjúšú a v prefektuře Hirošima. To znamená, že obyvatelé musí být připraveni na evakuaci. V oblasti žije zhruba milion lidí. V oblastech, které spadají pod dalších 17 prefektur, je druhý nejvyšší stupeň výstrahy, který se týká čtyř milionů lidí.

V postižených oblastech se rozvodnily řeky. Hrozí tam záplavy a sesuvy půdy. Japonská televize odvysílala záběry, na kterých záchranáři v prefektuře Saga evakuovali na člunech starší lidi, jejichž domy byly částečně pod vodou. Srážky by neměly ustat ani v příštích hodinách. Meteorologové předpovídají, že na ostrově Kjúšú spadne do nedělního rána na 250 milimetrů srážek. Až 300 milimetrů by to mohlo být v některých oblastech ve střední Japonsku.