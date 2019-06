Potápěči v Budapešti chtějí v pondělí prohledat potopenou loď. Čekají na pomalý proud

před 22 minutami

Pátrání po obětech ve výletní lodi, která se ve středu potopila v Budapešti, by mohlo začít v pondělí. Po návratu z maďarské metropole to novinářům řekla jihokorejská ministryně zahraničí Kang Kjong-wha, informoval list The Korea Herald. Záležet podle ní bude na tom, zda v Dunaji po vydatných deštích dostatečně opadne voda a zpomalí proud řeky. Výletní plavidlo Mořská panna se potopilo po srážce s větší hotelovou lodí. Nejméně sedm lidí zahynulo, 21 dalších se dál pohřešuje. Na palubě bylo 33 jihokorejských turistů a dva maďarští členové posádky.

"Podle stavu řeky vyšleme potápěče, aby zkontrolovali, zda je pátrací operace možná či nikoli. Pokud to nepůjde v pondělí máme v plánu pokračovat v operaci další den," řekla jihokorejská ministryně zahraničí novinářům na letišti po návratu z Maďarska, kde byla od pátku. Ministryně podle svých slov maďarské úřady vyzvala, aby kolem potopené lodi natáhli jakousi síť, která by zabránila, aby těla obětí, která mohla zůstat uvnitř plavidla, odnesl proud. Maďarsko s tím podle Kang Kjong-wha souhlasilo, zatím to kvůli silnému proudu ale nebylo možné učinit. Přímo v Budapešti se podle ministryně na pátrací akci a dalších s ní spojených úkonech podílí 49 Jihokorejců včetně zaměstnanců ministerstva zahraničí či tajné služby. Náměstek ministryně zahraničí I Te-ho po zasedání krizového štábu jihokorejské vlády uvedl, že Budapešť vyzval, aby příčinu neštěstí a jeho viníka určila "co nejrychleji". Maďarská policie již ve čtvrtek zadržela 64letého ukrajinského kapitána hotelové lodi Viking Sigyn Jurije C., který možná neštěstí zavinil. V sobotu jej soud v Budapešti poslal na 30 dní do vazby. Ukrajinec jakoukoli vinu na neštěstí odmítá. Maďarská média nicméně s odvoláním na policejní zdroje informovala, že kapitán ignoroval pravidla pro provoz na řece. Údajně totiž nenavázal kontakt s kapitánem Mořské panny v okamžiku, kdy se snažil loď předjet. Podle pravidel musí kapitán plavidlo před sebou o chystaném předjížděcím manévru informovat. Po nehodě navíc nezazněla z větší hotelové lodi siréna, která by na neštěstí upozornila, a kapitán neinformoval ani policii, píší maďarská média. Podle serveru index.hu policisty zavolal až deset minut po potopení Mořské panny pasažér jiné z výletních lodí. Hotelová loď pokračovala v plavbě Na novém videu, které zveřejnil index.hu, je vidět, že hotelová loď po srážce pokračovala v jízdě, poté začala couvat k místu neštěstí, následně ale pokračovala v původním směru plavby. O něco dále po proudu loď zakotvila. Ukrajinský kapitán je podezřelý z ohrožení lodní dopravy, jež vedlo k nehodě s větším počtem mrtvých. V případě, že by jej soud shledal vinným, hrozí mu dva až osm let vězení. Maďarský soud poslal do vazby kapitána lodi ze srážky na Dunaji číst článek Maďarští záchranáři mezitím dál pátrají po obětech neštěstí. Kromě kolegů z Jižní Koreje a Rakouska jim už v pátek na pomoc přijeli i policejní potápěči z Česka. Server The Korea Times zveřejnil fotografii ze sonaru, na níž je potopená loď na dně Dunaje. Snímek podle serveru pořídili čeští policisté. Jihokorejská agentura Jonhap uvedla, že po obětech neštěstí pátrají také úřady v Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku a Bulharsku, kudy Dunaj na své cestě do Černého moře protéká. Podle odhadu maďarských meteorologů by mohla ze současných téměř šesti metrů hladina Dunaje v Budapešti na běžné čtyři metry klesnout zhruba v polovině nadcházejícího týdne. Srážku dvou lodí zachytila bezpečnostní kamera | Video: Reuters, Associated Press | 01:13