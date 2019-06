Maďarský soud poslal do vazby kapitána lodi ze srážky na Dunaji

Soud v Budapešti v sobotu nařídil uvalit vazbu na ukrajinského kapitána lodi Viking Sigyn, která se ve středu večer srazila na Dunaji v centru maďarské metropole s menší výletní lodí Mořská panna. S odvoláním na prokuraturu o tom informovala agentura MTI.

Menší z lodí se po srážce potopila. Zahynulo při tom nejméně sedm lidí a 21 se jich stále pohřešuje. Po nezvěstných pátrají záchranářské týmy z Maďarska, Jižní Koreje, Rakouska a na pomoc do Budapešti dorazila také čtveřice českých policejních potápěčů.

Hotelová loď Viking Sigyn se s výletním plavidlem Mořská panna (Hableány) srazila ve středu večer nedaleko budovy maďarského parlamentu. Na palubě menší výletní lodi bylo 35 lidí, 33 jihokorejských turistů a dva maďarští členové posádky. Podle maďarských médií se Mořská panna převrátila a potopila během sedmi vteřin.

Ukrajinského kapitána lodi Viking Sigyn, o kterém maďarská média píší jako o 64letém Jurijovi C. z Oděsy, zadržela maďarská policie již ve čtvrtek. Podezřelý je z ohrožení lodní dopravy, jež vedlo k nehodě s větším počtem mrtvých. Ukrajinec odmítá, že by nehodu zavinil.

Na základě rozhodnutí budapešťského soudu by měl ve vazbě zůstat přinejmenším měsíc. Soud ale současně stanovil kauci ve výši 15 milionů forintů (1,2 milionu korun). V případě jejího zaplacení by Ukrajinec dostal elektronický náramek, musel by ale zůstat v Budapešti a hlásit se pravidelně policii.

Státní zástupce se proti možnosti zaplatit kauci na místě odvolal. O odvolání by měl soud rozhodnout v následujících týdnech. Podle kapitánova právního zástupce není k dispozici dostatek důkazů, který by opravňoval uvalit na kapitána vazbu.

Záchranáři se mezitím pokoušejí dostat k potopené výletní lodi, brání jim v tom ale silný proud a vysoká hladina Dunaje po vydatných deštích.

Maďarským kolegům na místě pomáhají také záchranáři z Jižní Koreje a z Rakouska. Policie České republiky na twiteru uvedla, že do Budapešti v pátek večer dorazila také čtveřice českých policejních potápěčů se speciální technikou včetně takzvaného podvodního dronu.

"Díky našemu sonaru jsme mohli určit přesnou polohu lodi pod hladinou. Nasazení podvodního robota brání silný proud," uvedla dále česká policie.

Hladina v Dunaji, zvednutá v posledních dnech dešti, by již měla začít klesat a do poloviny příštího týdne by se měla snížit o dva metry.