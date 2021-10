Portugalský recept na úspěch: Úřady jasně komunikovaly a 91 % dospělých je očkovaných

Portugalsko v říjnu rozvolnilo přísná proticovidová opatření. Restaurace, bary či sportovní stadiony mohou obsazoval plnou kapacitu míst. Země se vrací k normálnímu životu a na rozdíl od mnoha jiných evropských států tam počet nakažených a hospitalizovaných dramaticky nestoupá.

Portugalsko má nejvíce očkovaných lidí starších osmnácti let ze všech zemí Evropské unie: přes 91 procent, ukazují pondělní data z Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Pro srovnání, v Česku je vakcinovaných 66,6 procenta dospělých.

Portugalskou očkovací kampaň vedl armádní důstojník, viceadmirál Henrique Gouveia e Melo. Očkování nebylo povinné, ale Melovi se podařilo Portugalce přesvědčit, že jedinou cestou z pandemie je právě vakcinace.

Hana Pereira, která pracuje v laboratoři při farmaceutické fakultě v Lisabonu, deníku Aktuálně.cz řekla, že Portugalci jsou na sebe hrdí, jak vakcinaci zvládli. Málokdo si ale myslí, že to znamená definitivní konec epidemie koronaviru. "Sledují, jak se vyvíjí situace jinde. Nemluvila jsem s nikým, kdo by měl pocit, že už je všechno za námi. Lidé se cítí bezpečněji, ale v hlavách to pořád je," říká Hana Pereira.

Podle ní portugalské úřady od počátku opatření i očkování srozumitelně komunikovaly. "Vakcinace byla dobře zorganizovaná a lidé neměli pocit, že by někdo něco zanedbal nebo podcenil. Ale jednu věc chci ještě zmínit: Portugalsko je mnohem méně zasaženo dezinformacemi než Česko. Pohybuji se na českých i portugalských sociálních sítích, takže mám možnost srovnání," uvádí Pereira.

Strach z kolabujících nemocnic

Henrique Gouveia e Melo se stal celostátním koordinátorem boje proti covidu v lednu, kdy byla situace v zemi zoufalá. Na Portugalsko udeřila mutace delta a nemocnice nestíhaly přijímat a ošetřovat pacienty v kritickém stavu.

Podle portugalistky Barbory Menclové z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity byl právě strach z toho, že se bude opakovat letošní leden a únor, důležitým faktorem, který přesvědčil Portugalce k očkování. "V zemi tehdy zdravotní systém - na rozdíl od Česka - opravdu zkolaboval. Řekla bych, že s důvěrou v očkování jsou Portugalci v rámci Evropy opravdu specifičtí, protože ještě v 60. letech bylo zdravotnictví dost špatné a zaostalé, dětská úmrtnost tam byla vysoká a tehdy začaly očkovací kampaně proti spalničkám a obrně," vysvětluje.

Právě jsem skončil poradu s řediteli nemocnic v kraji.Z pacientů, kteří jsou teď v našich nemocnicích s COVID-19 v těžkém stavu na ARO a JIP, je jich 90% NEOČKOVANÝCH. 🙄 Pokud ještě nejste, dojděte se prosím očkovat. Díky — Martin Kuba (@Kuba_Martin) October 24, 2021

Portugalská média hovoří a píší o tom, že očkovací kampaň byla dobře koordinovaná a dobře spolupracovali armáda, zdravotníci i místní samosprávy. "Lidi přesvědčoval armádní důstojník, který není politik a bral to jako bitvu, jako válečné tažení proti covidu. Což se ne všem líbilo, ale Melo je opravdu populární osobnost. Je považovaný za charismatického a profesionálního lídra, kterému lidé důvěřují. Svoji roli také hrála hustá síť očkovacích center," domnívá se Barbora Menclová.

Podle Anny Almeida, koordinátorky Klubu Čechů a Slováků v Portugalsku, dost místních v klidu vyhodnotilo užitečnost očkování jak ze zdravotních, tak z praktických důvodů, jako je například usnadnění cestování. "Co se týká srovnání s Českem, vypadá to, že otázka pandemie zde nebyla tak zpolitizovaná. Sama znám jen zhruba dva až tři odpůrce očkování," popisuje.

Boj nekončí

Sám viceadmirál Melo nedávno řekl, že Portugalsko vyhráno nemá, i když je momentálně nejproočkovanější zemí v Evropě a spolu se Singapurem a Spojenými arabskými emiráty na světě. "Je mi jedno, jestli jsme první, druzí, nebo třetí. Jde mi o to, dostat pod kontrolu virus a sebrat mu prostor. Ale boj s covidem neskončí, dokud nebude i v chudších zemích výrazná většina obyvatel naočkována," říká.

Hana Pereira se podobně jako portugalistka Barbora Menclová domnívá, že katastrofa, která postihla zemi v lednu a únoru, vedla v zemi k zájmu o vakcinaci. "Záběry dlouhých front sanitek před nemocnicemi byly působivé. Shodou okolností v době, kdy křivka nakažených v Portugalsku letěla strmě nahoru, se rozjíždělo očkování. Musím říci, že svojí disciplinovaností v dodržování opatření i očkování mě Portugalci až překvapili," doplňuje Pereira.

V Portugalsku s 10,3 milionu obyvatel dosud zemřelo na covid-19 zhruba 18 tisíc lidí, v České republice přes 30 tisíc.

Video: Očkování nás spasí, ale stát selhal, říká Prymula