Rusko láme jeden covidový rekord za druhým. Lidé nevěří vakcínám ani opatřením

Moskva se vrací k tvrdým protikoronavirovým opatřením, protože situace v metropoli je stejně jako v mnoha dalších částech Ruska opět velmi špatná. Ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví oznámilo nový rekord: 1036 zemřelých na covid-19 za den a přes 36 tisíc nakažených. Nejvíce od začátku pandemie loni na jaře. Rusko už hlásí rekordní čísla téměř každý den. Co to ale způsobilo?

Počínaje 28. říjnem Moskva zavře všechny bary a restaurace. Stejně tak i všechny obchody s výjimkou potravin a lékáren, oznámil starosta Sergej Sobjanin. Vrací se tam, kde byla loni v zimě.

Oficiální počet obětí covidu-19 v Rusku překročil 225 tisíc, podle odhadů statistického úřadu Rosstat jde ale ve skutečnosti o více než 400 tisíc lidí. "Ruský zdravotnický systém je teď pod obrovským tlakem. Léčbě pacientů s covidem-19 se věnuje 650 tisíc zdravotníků," řekl agentuře Interfax ministr zdravotnictví Michail Muraško.

Zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku Ivana Milenkovičová říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že krize v Rusku má hned několik důvodů.

"Více než polovina oslovených Rusů uvádí, že se nebojí nákazy, stabilně kolem pětapadesáti procent. Velká část populace jednoduše nevěří v nebezpečnost covidu-19 a je přesvědčena, že i když se nakazí, nebude mít komplikovaný průběh," vysvětluje reportérka.

"Řadě lidí už také otrnulo nebo jsou unavení z nařízených opatření, takže je nedodržují. Sama jsem si nedávno všimla, kolik lidí má v Moskvě v metru nasazený respirátor nebo roušku. Obvykle to nebývá víc než třetina. Několikrát se mi dokonce stalo, že jsem byla ve vagonu jediná, kdo ho měl," dodává Milenkovičová.

Proti jakýmkoliv vakcínám

Ruská vláda nenařídila povinné očkování a pouze se v kampani v médiích a na billboardech snaží lidi přesvědčit, aby si vakcínu nechali píchnout. Výsledek je ale špatný, proočkovanost populace činí zhruba 32 procent. Vakcínu dostalo 45 milionů ze 144 milionů obyvatel.

"Kdokoliv, kdo se chtěl nechat naočkovat, mohl - měl k tomu řadu příležitostí. V Rusku je ale dost lidí, kteří jsou obecně proti jakémukoliv očkování. V polovině léta dělala nezávislá společnost Levada průzkum a zjistila, že asi pětina Rusů je proti jakýmkoliv vakcínám," poukazuje na analýzu česká zpravodajka.

"Když se s Rusy bavím, tak takové názory slýchám taky. Je to názor sdílený napříč různými sociálními vrstvami. Ostatně i Vladimir Putin řekl na jednání vlády, že má mezi svými přáteli a blízkými spolupracovníky odpůrce očkování," říká Milenkovičová.

Dodává, že paradoxně tomu uškodila kampaň vedená proti západním vakcínám od firem Pfizer nebo Moderna, které na světovém trhu konkurují ruskému Sputniku-V. "Šlo o opravdu masivní kampaň státních médií. Například státní televize Rossija očerňovala západní vakcíny a tvrdila, že jsou problematické a mají podezření na vedlejší účinky. Myslím, že tahle kampaň zaměřená na diskreditaci západních vakcín mezi Rusy ještě víc prohloubila nedůvěru v očkování."

Bitva, kterou nejde vyhrát

Komentátor listu Moskovskij komsomolec Denis Rostovskij se v textu nazvaném Ruská kapitulace zamýšlí nad tím, proč prezident Putin i přes doporučení odborníků a některých spolupracovníků ze svého okolí odmítl nařídit očkování jako povinné. Prý tušil, že by politicky investoval do něčeho, s čím by neuspěl.

"Myslím, že by tím riskoval velkou kritiku a ztrátu obliby. Ono to sice vypadá, že vláda může v Rusku vše, ale ve sféře individuálního chování to příliš neplatí. Putin tušil, že by se zapojil do bitvy, kterou by nemohl vyhrát," uvádí ruský komentátor a v této souvislosti připomíná marný boj bývalého sovětského vůdce Michaila Gorbačova proti alkoholismu. Gorbačov v 80. letech minulého století nařídil omezit prodej alkoholu, ale vedlo to k tomu, že si ho lidé v mnohem větší míře pálili nelegálně doma.

Agentura AP před třemi dny zveřejnila reportáž z moskevské nemocnice číslo 52. Také místní lékaři si stěžují, že hlavním problémem je malá proočkovanost. "Většina z těch, které zde máme v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče, není naočkovaná," uvedl lékař Georgij Aborišvili.

Video: Bojíme se o vás. Putin propadal záchvatům kašle