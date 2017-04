Popularita ruského premiéra prudce klesá. Obětuje Putin před volbami i Dmitrije Medveděva?

před 1 hodinou

Popularita ruského premiéra Dmitrije Medveděva, čelícího velkému korupčnímu skandálu, prudce klesá. Během jediného měsíce se propadla o deset procent. Ruský protikorupční aktivista Alexej Navalnyj premiéra obvinil, že založil síť dobročinných fondů, přes které pral špinavé peníze a rozšiřoval svůj utajený majetek. Kauza vyvolala protesty v mnoha ruských městech a rozmnožila taky spekulace o tom, zda Vladimir Putin jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků nehodí před klíčovými prezidentskými volbami v Rusku přes palubu.

Moskva - Když vyšli Rusové na konci března na demonstrace proti korupci, řada z nich měla na nohou výrazné sportovní tenisky.

Nebyla to náhoda.

Šlo o úmyslnou narážku na barevné sportovní boty ruského premiéra Dmitrije Medveděva.

Drahé tenisky se staly jedním z klíčů, pomocí kterých došla protikorupční organizace ruského aktivisty a právníka Alexeje Navalného k závěru, že utajené nákupy ruského premiéra míří na adresu luxusní vily nedaleko Moskvy.

Tenisky údajně pomohly rozkrýt i premiérovy neoficiální vazby.

Organizace Fond boje proti korupci, založená aktivistou Alexejem Navalným, shrnula svá tvrzení do hodinového filmu.

Pokouší se ukázat napojení premiéra Medveděva na nezvykle bohaté dobročinné organizace.

Skrze které podle Navalného vybudoval ruský premiér rozsáhlou korupční síť a nahromadil velký utajený majetek.

Spolužáci v čele organizací

Kromě samotného Dmitrije Medveděva figurují v Navalného videu premiérovi spolužáci z vysoké školy, jeho rodina a známí.

Podle úředních výpisů, zachycených Navalným, se tito lidé starají o majetek pěti dobročinných organizací, které jsou velmi úzce propojené.

Tyto organizace zároveň dohromady vlastní několik honosných staveb, jachtu, vinohrad nebo horskou rezidenci.

"Na jména několika dobročinných fondů je zapsán majetek, který ve skutečnosti patří premiéru Medveděvovi," soudí Alexej Navalnyj.

Dokládá to svědectvími nebo fotografiemi, které potvrzují, že ruský premiér do vil a rezidencí často jezdí.

Premiér se k obviněním dlouho nevyjadřoval, nakonec je ale označil za pomluvu.

"Sbírají různé hlouposti o mně, o mých známých i o lidech, o kterých jsem nikdy neslyšel. Míchají dohromady nějaké listiny, fotky a oblečení, pak z toho vyrobí produkt a předloží ho lidem," řekl agentuře TASS.

Informace uveřejněné Navalným zatím nepotvrdil žádný oficiální zdroj v Rusku. Vzhledem k rozbujelé korupci to sám aktivista ani nečeká.

Poukazuje ale na skutečnost, že Dmitrij Medveděv ve svém vystoupení pro agenturu TASS sice prohlásil, že se daným dokumentům nedá věřit, ale na druhou stranu se nepokoušel vyvrátit ani jedno konkrétní obvinění.

A nepodal na Navalného žalobu.

Liberál z Petrohradu

Ruský zpravodaj britského deníku The Guardian Shaun Walker připomíná, že v roce 2007 měl Dmitrij Medveděv úplně jinou pověst.

Kandidoval tehdy na ruského prezidenta, pocházel z Petrohradu a místní liberálové do něj vkládali naděje.

"Vypadal jako normální člověk. Nebyl to jeden z chladnokrevných příslušníků bývalé KGB, kteří udělali maximum pro to, aby se dostali do Kremlu. Lidé věřili, že časem může přinést změnu," uvádí Walker.

Podle ruského sociologického Centra Levada za ním stálo až 79 % obyvatel Ruska.

Medveděvova popularita ale postupně klesala.

Když od něj funkci prezidenta v roce 2012 znovu převzal Vladimir Putin, přesunul se Medveděv do pozice premiéra. A začal řešit řadu nevděčných hospodářských problémů, způsobených zahraničními sankcemi po anexi Krymu v roce 2014, propadem cen ropy a plynu i dalšími faktory.

Když si mu v roce 2014 jedna důchodkyně postěžovala na nízkou penzi, ukvapeně jí odpověděl: "Prostě nejsou peníze. Držte se tady, mějte se dobře a ať máte pevné zdraví."

Rozhovor zaznamenala kamera a po dlouhou dobu vyvolával na ruském internetu rozhořčení a výsměch.

Obětní beránek?

Po letošních protestech zorganizovaných opozičním aktivistou Alexejem Navalným ztratil Medveděv pětinu svých příznivců, uvedlo sociologické Centrum Levada.

Nedůvěru vůči Medveděvovi vyjádřili i zástupci politických stran.

Poslanci komunistické strany a někteří členové strany Spravedlivé Rusko se pokusili odhlasovat, aby premiérovu činnost vyšetřily ruské státní orgány.

Nejsilnější politická strana Jednotné Rusko ale svého lídra podpořila.

Prezident Vladimir Putin později zkritizoval organizátora ruských opozičních demonstrací Alexeje Navalného, nikoli premiéra Medveděva.

Putinova podpora premiérovi přišla ale s poměrným zpožděním. Pozornost vzbudily i některé jeho ironické poznámky, narážející na Medveděvovu absenci v úřadě.

Ruská média zároveň začala spekulovat o tom, zda Putin jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků neobětuje před klíčovými prezidentskými volbami v Rusku, které se konají příští rok na jaře.

V nedávné minulosti se totiž Putin rozešel s řadou lidí, kteří tvořili dlouhou dobu jeho nejbližší okruh - bývalým vicepremiérem Sergejem Ivanovem, exšéfem ruských železnic Vladimirem Jakuninem, kolegou z KGB Viktorem Ivanovem a některými dalšími.

Podle analytika John Lloyda je budoucí kariéra ruského premiéra nejistá.

Pod tlak se ale dostává i jeho kritik Alexej Navalnyj, který bude kvůli svému filmu čelit žalobě ruského miliardáře Ališera Usmanova.

Agentura TASS oznámila, že Usmanov žaluje Navalného za urážku cti.

Ruský oligarcha sice nepopírá, že předal jednomu z dobročinných fondů, zmíněných Navalným, vilu v hodnotě pět miliard rublů. Nesouhlasí ale s obviněním, že šlo o úplatek pro premiéra Medveděva.

V Rusku probíhá vnitřní silná krize, únava z režimu je veliká, celý systém funguje na principu korupce, říká novinář Josef Pazderka. | Video: Martin Veselovský | 14:04

autor: Dominika Vřešťálová