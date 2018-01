Naše sportovce možná na olympiádu pustíme, připouští Kim. Vrátit se bez medaile ale KLDR neodpouští

před 3 hodinami

Účast totalitní KLDR na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu je stále pravděpodobnější. Pokud ale sportovci ze Severní Koreje nezvítězí, hrozí jim doma tvrdé tresty.

Pchjongjang/Pchjongčchang - Sportovci z totalitní KLDR by si nakonec opravdu mohli zasoutěžit na Zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu.

Severokorejský člen Mezinárodního olympijského výboru Chang Ung o víkendu prohlásil, že se jeho země olympiády "pravděpodobně zúčastní". V sobotu o tom informovala japonská agentura Kyodo.

Vůdce totalitní KLDR Kim Čong-un se už v letošním novoročním projevu nechal slyšet, že by na olympiádu možná rád vyslal vlastní sportovní delegaci. Místo konání ZOH - jihokorejský Pchjongčchang, vzdálený pouhých 60 kilometrů od hranice se Severní Koreou - ale budí od samého začátku napětí.

Jižní Korea je společně s USA a Japonskem pro severokorejský režim jasným nepřítelem. KLDR v loňském roce uskutečnila několik jaderných testů a zkoušek balistických raket a její vůdce Kim Čong-un v posledních měsících ještě zesílil ostrou rétoriku vůči Soulu, Washingtonu a Tokiu.

Ve hře jsou dva severokorejští krasobruslaři

Pokud se KLDR skutečně zúčastní únorové zimní olympiády, bude to znamenat diplomatický průlom pro tyto dvě země, které od korejské války z let 1950-53 zůstávají technicky ve válečném stavu.

Malý olympijský tým KLDR by čítal pouhé dva sportovce. Krasobruslařský pár Kim Džu-sik a Rjom Tae-oková se jako jediný na hry kvalifikoval.Ve své kategorii patří krasobruslaři ze Severní Koreje do první patnáctky na světě.

"Mají potenciál nebroušeného diamantu, který může být jedinečný," nechal se pro web britské stanice BBC slyšet kanadský trenér Bruno Marcotte, který je na hry připravoval loni v létě v Montrealu.

"North Korea Skaters Seek Olympic Bid, and Diplomats Cheer" by JERÉ LONGMAN via NYT https://t.co/yuCY2LYR11 Keywords: Olympic Games, Polit… pic.twitter.com/33C9JwIoiU — Daily News (@NewsDaily112) September 27, 2017

Úspěch krasobruslařů na olympiádě ale není automaticky není zaručen a za stávající mezinárodní situace by KLDR případnou porážku nesla těžce. Zejména od sportovců ze "znepřátelených zemí".

Olympiáda je v totalitní Severní Koreji výbušné téma už desítky let, připomíná ve svém materiálu britská BBC. Velké rozhořčení v KLDR vyvolaly hlavně letní olympijské hry v roce 1988, které byly přiděleny jihokorejské metropoli Soulu. Podle některých odborníků usiloval Pchjongjang tajně o to, aby byly hry přesunuty jinam nebo aby je hostily obě Koreje společně.

Součástí této skryté kampaně KLDR měl být podle historiků i atentát na jihokorejské letadlo v roce 1987. V němž severokorejští agenti nastražili bombu, která usmrtila 115 lidí. Agentka, která se na akci podílela, řekla BBC v roce 2013, že podle jejích nadřízených měl tento čin "vyvolat v Jižní Koreji chaos a zmatek".

Tvrdé tresty

Pro diktátora Kim Čong-una je olympiáda ošemetnou událostí. Na jedné straně dává Severní Koreji možnost zazářit a dostat se do centra pozornosti. Případné neúspěchy sportovců KLDR ale můžou pokazit velkolepý obraz země, který režim usilovně buduje. A to se v totalitní zemi jen tak neodpouští.

Známý je příběh severokorejského judisty Lee Čang-sooa, kterého porazil v roce 1990 ve finále Asijských her v Pekingu jihokorejský soupeř. Když muž o dva roky později uprchl z KLDR, tvrdil, že jej tamní režim poslal za trest do uhelných dolů.

A když na Asijských hrách, které se konaly před třemi lety v jihokorejském Inčeonu, fotbalový tým KLDR prohrál ve finále proti hostitelskému týmu, byla tato zpráva v Pchjongjangu přijata hrobovým mlčením.

"Výsledek nikdy nezveřejnili," řekl britské televizní stanici BBC analytik Alistair Coleman. "Nikdo se o něm v Severní Koreji z oficiálních zdrojů nedozvěděl." Severokorejská televize proto jen málokdy vysílá mezinárodní sportovní přenosy živě, raději volí několikadenní zpoždění.

Tajní agenti v olympijském týmu

Severokorejští sportovci prostě nesmí selhat. Tím spíše ne v současnosti. Neslučuje se to s obrazem neomylného a ničím neposkvrněného vůdce Kim Čong-una.

"Neúspěch, zejména v posledních desetiletích, vede k tvrdé kritice," připouští Fjodor Tertickij, další analytik, který píše pro webovou stránku North Korea News. "Pokud by ale (Severokorejci) začali posílat sportovce po porážce do koncentračních táborů, brzy by jim došli."

Dosud přitom nebyl zaznamenán případ severokorejského sportovce, který by se nevrátil zpátky do své vlasti - ať už by na olympiádě uspěl, nebo ne. V olympijské výpravě jsou totiž pokaždé i agenti tajné policie. A v případě útěku by rodiny emigrantů čelily v KLDR tvrdým sankcím.

Video: Kim Čong-un v novoročním projevu prohlásil, že zvažuje vyslání výpravy na olympiádu v Jižní Koreji