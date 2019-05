Spor USA a Íránu bobtná. Pompeo odložil návštěvu Grónska, vrací se do Washingtonu

před 43 minutami

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo odložil čtvrteční plánovanou cestu do Grónska, protože se musí vrátit do Washingtonu. V Londýně to oznámila ministerská mluvčí Mortgan Ortagusová. V úterý Pompeo náhle zrušil návštěvu Německa, kde se měl sejít s kancléřkou Angelou Merkelovou a ministrem zahraničí Heiko Maasem. Místo toho šéf americké diplomacie odjel na neohlášenou návštěvu Iráku.

Důvod spěšného Pompeova návratu domů mluvčí neobjasnila. Změny programu amerického ministra se ve středu nedotkly pobytu v Londýně, kde se setkal se svým partnerem Jeremym Huntem. Po jednání řekl, že Spojené státy a Británie zůstanou silnými spojenci bez ohledu na výsledek jednání o brexitu. Americká média nevylučují, že Pompeo návštěvu Grónska odložil kvůli rostoucímu napětí mezi USA a Íránem. Teherán ve středu oznámil, že zastaví plnění některých závazků plynoucích z mezinárodní jaderné dohody podepsané v roce 2015. Trump pak uvalil nové americké sankce na vývoz íránských průmyslových kovů a pohrozil dalšími kroky, pokud Írán "zásadně" nezmění své chování. Ministr zahraničí USA Pompeo zrušil z "naléhavých důvodů" schůzku s Merkelovou číst článek