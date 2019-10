Tým českého chirurga Bohdana Pomahače v USA transplantoval obličej prvnímu černochovi

Tragická nehoda osobního a nákladního vozu u Mníšku na Liberecku si dnes odpoledne vyžádala tři životy, další člověk byl zraněn. Na místě zemřela řidička osobního vozu a dítě, druhé dítě podlehlo těžkým zraněním při přepravě vrtulníkem do nemocnice v pražském Motole. Řidič nákladního vozu byl s lehkým zraněním převezen do libereckého traumacentra. V letošním roce jde podle záchranářů o nejtragičtější nehodu v Libereckém kraji. ČTK to řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Nehoda se stala dnes krátce před 14:30 ve směru na Mníšek. "V levotočivé zatáčce došlo ke střetu osobního vozidla s popelářským vozem," popsala nehodu krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Co bylo příčinou tragické havárie, policie zjišťuje. Silnice 13 z Liberce na Frýdlant zůstala pro dopravu do večera uzavřená. Podle jednotného systému dopravních informací byla otevřena kolem 21:00.