Polsko začne kvůli migraci na hranicích se Slovenskem kontrolovat auta

Polsko kvůli nárůstu nelegální migrace zavede kontroly vozidel na hraničních přechodech se Slovenskem, uvedl podle polských médií premiér Mateusz Morawiecki. Podobná opatření může Varšava zavést do budoucna také na hranicích s Německem, uvedla stanice Polsat News s odkazem na mluvčího polské vlády. Varšava a Berlín už dříve uvedly, že hodlají ohledně situace na hranicích brzy jednat.

Most přátelství během pandemie koronaviru v roce 2020. | Foto: Darwinek, CC BY 4.0, Wikipedia Commons

"Nařídil jsem ministrovi vnitra (Mariuszi Kamińskému), aby (na slovensko-polské hranici) zavedl kontroly těch autobusů, dodávek, aut, autobusů, u kterých je podezření, že převáží migranty," řekl Morawiecki. Není bezprostředně jasné, od kdy opatření začne platit.

Premiér tak potvrdil dřívější zprávy polských médií, které s odvoláním na mluvčího polské vlády Piotra Müllera hovořily o brzkém zpřísnění kontrol na hranicích se Slovenskem. Müller uvedl, že úřady vycházejí z informací o migrantech přicházejících do Polska skrze takzvanou balkánskou trasu.

"Snažíme se analyzovat, jak může vypadat potenciální směr imigrace z (italského ostrova) Lampedusa," uvedl také Müller s odkazem na středomořský ostrov, který tento měsíc řešil kritický příliv migrantů z afrických zemí - za čtyři dny tam připlulo na 11 000 běženců, což je skoro dvojnásobek tamních obyvatel.

O víkendu uvedla německá veřejnoprávní televize ARD, že se Polsko stalo klíčovým bodem na cestě migrantů do Německa. Jednak se balkánská trasa přesunula do Polska, jednak je tu Rusko, které společně s Běloruskem dále posílá migranty do EU. Zatím není jasné, zda nějaký vliv má i polská aféra týkající se udělování víz za úplatu ve zrychleném režimu a bez náležitých prověrek.

Ohledně opatření na hranicích bude tento čtvrtek na okraj zasedání ministrů vnitra států Evropské unie kvůli migrační krizi hovořit Kamiński se svou německou kolegyní Nancy Faeserovou. Ta o víkendu jednala s českým ministrem vnitra Vítem Rakušanem, podle kterého se další jednání uskuteční tento týden. Zatím se domluvili na tom, že němečtí policisté společně s českými budou moci dohlížet na migrační situaci už na české straně hranice.

Vládnoucí polská strana Právo a spravedlnost (PiS) učinila z migrace ústřední téma své kampaně v nadcházejících volbách, kde se bude ucházet o třetí funkční období, poznamenala agentura Reuters. Otázky ohledně migrace se objeví i v referendu, které se bude 15. října konat spolu s hlasováním.

Slovensko se mezitím potýká s nárůstem nelegální migrace. Podle údajů tamního ministerstva vnitra se počet nelegálních migrantů zadržených na slovenském území zvýšil oproti loňskému roku devětkrát na 27 000.