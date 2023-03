V Izraeli protestovaly statisíce lidí, v Tel Avivu je policie rozháněla vodními děly

Izraelská policie po několika hodinách masivních protestů v centru Tel Avivu rozehnala vodními děly demonstraci, která blokovala hlavní silniční tah. Premiér Benjamin Netanjahu a šéf ultraortodoxního uskupení Šas Arje Deri v noci na pondělí připustili, že by mohli pozastavit prosazování reformy justice, která vyvolala nepokoje v ulicích. Vláda by měla jednat o zastavení reformy od ranních hodin.

Masivní demonstrace, kterých se účastní statisíce lidí, se po celém Izraeli konají již několik týdnů. Napětí v ulicích se v neděli vystupňovalo poté, co Netanjahu odvolal ministra obrany Joava Galanta, Vyvolal je Netanjahuův plán na reformu soudnictví. který v sobotu jeho reformní plány kritizoval. Informoval o tom deník The Times od Israel.

Policie v pondělí dostala příkaz rozehnat dav v centru metropole, desítky strážců zákona postupovaly proti davu, podporu jim dělala i těžká technika a jezdci na koních. Silnici se podařilo vyklidit během několika minut, zůstaly na ní ale odstavená auta a odpad po demonstrantech. Podle stanice Channel 12 většina účastníků prostor vyklidila dobrovolně, stačila k tomu pohrůžka použití vodních děl.

Podle neověřených údajů stanice Channel 12 v noci na pondělí po celé Izraeli proti reformě demonstrovalo zhruba 600 tisíc až 700 tisíc lidí. Times of Israel píší také o četných ohních, kteří lidé zapalovali na ulicích.

Uprostřed bezprecedentních protestů se několik zákonodárců a ministrů Netanjahuovy strany Likud připojilo ke Gallantově výzvě k zastavení legislativního procesu revize soudnictví, píše list Haarec. Podle zpráv izraelských médií je mezi nimi i Ron Dermer, ministr pro strategické záležitosti a jeden z nejbližších Netanjahuových spojenců. Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir naopak trvá na tom, aby Kneset o reformě v pondělí hlasoval.

Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondělí ráno opětovně vyzval premiéra Netanjahua, aby od prosazení sporné soudní reformy ustoupil. Představitele vlády i opozice v příspěvku na Twitteru vybídl k odpovědnosti.

Národní rada studentů a mládeže, zastupující studenty středních škol a gymnázií, vyhlásila od pondělního rána celostátní stávku. Připojila se tak s několika vysokým školám, které kvůli nesouhlasu s reformou podnikly obdobný krok. Několik starostů a regionálních představitelů vyhlásilo protestní hladovku.

"Zásadní změny demokratického systému by měly být prováděny s co nejširší podporou obyvatelstva. Nadále důrazně vyzýváme izraelské představitele, aby co nejdříve nalezli kompromis. Jsme přesvědčeni, že je to nejlepší cesta vpřed pro Izrael a všechny jeho občany. Podpora Spojených států izraelské bezpečnosti a demokracii zůstává i nadále neochvějná," uvedl Bílý dům v prohlášení.

Rozhovor se zpravodajem ČT v Izraeli (21. 11. 2022)