Poláky mám rád. První striptýz jsem viděl ve Štětíně, svěřil se Babiš v rozhovoru

Premiér Andrej Babiš poskytl rozhovor polskému listu Dziennik Gazeta Prawna. Česko-polské vztahy označil za velmi dobré.

Varšava/Praha - Evropská unie je skvělý projekt především proto, že máme v Evropě mír. V pátečním rozhovoru pro polský list Dziennik Gazeta Prawna to řekl český premiér Andrej Babiš. Zopakoval v něm své obvyklé teze o ochraně čtyř svobod vnitřního trhu nebo hranic "naší vesnice Asterixe a Obelixe".

Babiš také jasně v této souvislosti podpořil vstup Bulharska, Chorvatska a Rumunska do schengenského prostoru s tím, že by to ulehčilo ochranu společných hranic Evropské unie.

Zároveň obhajoval, že Česko nepřijme žádné imigranty ani sirotky argumentem, že byl "zvolen, aby pomáhal hlavně Čechům, nikoli Syřanům".

Euro by premiér v Česku nezavedl, a když se polští novináři zeptali na to, že před časem naopak vstup do eurozóny podpořil, odvětil: "Tehdy jsem nevěděl, jak to všechno funguje."

Současný spor mezi Polskem a Evropskou komisí o stav právního státu Babiš komentovat nechtěl, ale kvůli Trumpovi, Putinovi, brexitu a dalším problémům by doporučoval, aby se evropské země spíš držely pospolu.

Tvrzení, že nemá rád polské jídlo, český premiér odmítl s tím, že je to lež, která se léta opakuje. A za "recyklovanou fake news" označil tvrzení, že Babiš nemá rád Poláky. "Když jsem skončil studia zahraničního obchodu, jezdili jsme sem kupovat síru. Mám tu hodně přátel a tady jsem v 70. letech ve Svinoústí a ve Štětíně viděl první striptýz a do Varšavy jsem přijel na svatební cestu," řekl Babiš.

Česko-polské vztahy označil premiér za velmi dobré a polským novinářům doporučil, aby nečetli lži psané českými novináři o tom, jak chce pomocí médií nakoupených firmou Agrofert (naposledy vydavatelství Bauer Media, pozn red.) ovládat českou politiku. "(Mafra) není moje firma, spravuje ji svěřenský fond. Nečtěte ty lži českých novinářů, hlavně těch, kteří odešli z médií patřících Mafře. Oni mě nenávidí, nebudou mít o čem psát, až přestanu být politikem," řekl český premiér.

Na dotaz, zda se nebojí, že vytváří mediální monopol, skočil redaktorce do řeči a pravil: "Já se nebojím ničeho." A pak vysvětlil, že v době sociálních sítí, svobody a demokracie on rozhodně není ohrožením demokracie.

