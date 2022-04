Když se nebudeme smát, umřeme. Ukrajinská raperka vyráží na turné, peníze dá své zemi

Ve čtvrtek 24. února vzbudil Alyonu Savranenkovou telefonát. "Je válka, slyšíš to?" ptala se jí kamarádka. Rusko útočilo na Ukrajinu. Alyona od té chvíle nahradila příspěvky o hudbě na svých sociálních sítích svědectvími o válce. Teď vyrazí známá ukrajinská raperka koncertovat do Evropy a peníze bude posílat své zemi. "Všechny děti na světě musí vědět, že válka je špatná," říká pro Aktuálně.cz.

Děti rozhodně nezmínila náhodou. Raperka, kterou fanoušci znají pod jménem Alyona Alyona, je vystudovaná psycholožka, učí ve školce a zkušenost má i ze sociální práce. Zároveň ale koncertuje a objíždí festivaly, její nejsledovanější videa mají na YouTube přes tři miliony zhlédnutí, na sociální síti Instagram ji sleduje přes 350 tisíc lidí.

Když na Ukrajinu vjely ruské tanky a začaly dopadat rakety, život se jí změnil. Opustila Kyjev a odjela za rodiči do rodného městečka Baryšivka zhruba 50 kilometrů východně od hlavního města. Koncertní pódia vyměnila za cestování do míst, odkud lidem do své rodné obce a okolních vesnic vozila léky. Mužská část kapely a jejího doprovodného týmu nastoupila k armádě.

Výrazně se změnily i její sociální sítě. Před útokem jim vládla hudba, koncerty, klipy, bezstarostná barevná videa. "Teď na sítě dáváme tři typy obsahu. První přináší informace o válce, škodách, obětech a ruské propagandě. Druhý mluví o lásce k Ukrajině, o síle Ukrajinců a kráse naší země," říká ve videorozhovoru s Aktuálně.cz.

Až třetí část příspěvků teď tvoří hudba. "Humor a vtipy jsou důležitou součástí ukrajinské povahy. Když se nebudeme smát, tak si jenom lehneme a umřeme. Smích je dobrý, dává naději, že všechno bude jako dřív," říká Alyona.

Umělci přestanou používat ruštinu

Přestože zpívá výhradně v ukrajinštině, koncertuje i za hranicemi své země. Kromě východní Evropy a Německa vystupovala několikrát i v Česku, na květen má naplánovaný koncert v pražském klubu Roxy. Ukrajinštinu si nevybrala náhodou. Popisuje, jak nejpopulárnější ukrajinští interpreti píšou ve dvou jazycích - rusky a ukrajinsky. Také ona začínala s ruštinou. Když ale v roce 2014 obsadilo Rusko Krym a Donbas, začala používat pouze ukrajinštinu.

"Možná teď nemám tolik posluchačů, jako kdybych zpívala rusky, ale cítím se dobře," vysvětluje. "Po válce budou ukrajinštinu používat všichni místní umělci," domnívá se.

Video: Youtube/ Alyona Alyona

Kvůli protiválečným příspěvkům na svých sociálních sítích čelí vyhrožování. "Najdeme si tě, najdeme si tvoji matku, zabijeme tě," cituje zprávy, které dostává z falešných proruských účtů.

"To ale nejsou skuteční lidé. Začali mě sledovat i skuteční Rusové, psali mi, že válku nechtějí a že si Vladimira Putina prezidentem nezvolili," líčí. "Ptala jsem se jich, co s tím mohou dělat. Řekli, že se bojí zatčení nebo vězení. Říkám jim, že nás v roce 2014 také zabíjeli, ale my se snažili něco změnit a nyní jsme svobodní," popisuje s odkazem na protestní hnutí reprezentované tehdejšími demonstracemi na kyjevském náměstí Majdan.

Zmiňuje i ruské umělce, které zná a kteří by podle ní chtěli protestovat. "Pořád je to ale jen hrstka, která pro ruskou vládu nic neznamená. Putina svrhnout nedokážou," říká.

Evropským zemím budu děkovat

Když v posledních dnech opustily ruské jednotky okolí Kyjeva, přestala slyšet každodenní ostřelování. Válka se přesunula na východ země. Alyona říká, že doma ji teď už nepotřebují. "Na Ukrajině navíc nemůžu vystupovat, nemám peníze, nemůžu pomoct armádě ani lidem. Pojedu do Evropy, budu dělat charitativní koncerty a peníze pošlu zpátky na Ukrajinu," říká. "Můžeme o ně žádat Evropskou unii, ale to není správné, chceme to udělat sami," uvádí.

Pozvání dostala také od organizací a dobrovolnických center s ukrajinskými uprchlíky. Žádají ji, aby přijela, vystoupila a dodala svým krajanům naději. "Celý život jsem optimistkou. Smutná bývám tak tři dny, pak ale přepnu a musím najít něco pozitivního, nějaké světlo ve tmě," říká. Ve stejném stylu si připravuje proslovy pro ukrajinské běžence za hranicemi.

Částečně poupraví i podobu svých koncertů. "Mezi písničkami budu děkovat všem evropským zemím za pomoc. Hodně lidí mi píše, že pomáhají, že dávají dary, a já jim chci říct z očí do očí, že děkuju. Budu také vyprávět příběhy z války. O tom už budu mluvit vždycky, aby všechny děti na světě věděly, co je opravdová válka. Musí vědět, že válka je špatná, proto o ní musíme mluvit," říká.

Zážitky z války se objeví i v jejích textech. "Po 24. únoru ode mně mnoho lidí chtělo tvrdý rap. Na to ale nemám v srdci dost agrese. Nakonec jsem napsala baladu o modlitbě k Bohu," připomíná své poslední video.

Pak ale uviděla fotky masových hrobů a mrtvých ukrajinských civilistů v Buči, Irpini a Hostomelu. "Něco se ve mně zlomilo. Sedla jsem si a napsala písničku o rozdílech mezi ruskými a ukrajinskými vojáky. O matkách, které žádají ruské vojáky, aby nezabíjeli jejich děti, o mých pocitech a o naději, že válku vyhrajeme," líčí, jak se do její hudby promítly události označované Západem za válečné zločiny. Oběti v okolí Kyjeva, kde žije.

Video: Ukrajinská umělkyně Alyona Alyona vyzývá k pomoci Ukrajině