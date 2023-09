Pojede zase obrněným vlakem? Média spekulují, jak se Kim dopraví za Putinem

Cesta Kim Čong-una do Ruska, na kterou se severokorejský vůdce údajně za několik dní chystá, by se mohla podobat jeho první jízdě do této země v roce 2019. Tehdy Kim strávil 20 hodin v zeleno-žlutém obrněném vlaku, který je symbolem dynastické vlády jeho rodiny.

Pokud se Kim na jednání s Vladimirem Putinem vydá, bude to jeho první zahraniční mise od začátku pandemie covidu-19. Tehdy KLDR zcela uzavřela své hranice. Američtí činitelé podle listu New York Times uvedli, že Kim by měl s Putinem mluvit o možných dodávkách severokorejských zbraní pro ruskou válku na Ukrajině.

Americké zprávy označily za potenciální místo setkání město Vladivostok na východě Ruska, kde se Kim s Putinem sešli i v roce 2019. Putin se tam má zúčastnit ekonomického fóra, které je naplánováno na 10. až 13. září.

Jak se autoritářský vládce Severní Koreje do města dostane, je předmětem spekulací médií. Kim Čong-Un používá letadlo častěji než jeho otec Kim Čong-il, který byl známý strachem z létání. Na jednání s Putinem, s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem i s tehdejším šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem v letech 2018 a 2019 ale několikrát cestoval obrněným vlakem.

Také Putin se od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 snaží vyhýbat cestám letadlem a dává přednost obrněnému vlaku, prohlásil podle agentury AP Gleb Karakulov, který byl dříve členem Putinovy elitní ochranky a později z Ruska utekl.

Na předchozí schůzku s Putinem se Kim vydal z Pchjongjangu a pokračoval po zastaralé severokorejské železnici podél východního pobřeží své země, než přejel řeku na hranici mezi Severní Koreou a Ruskem.

V Číně byl Kim v letech 2018 a 2019 celkem čtyřikrát. Dvě cesty podnikl vlakem a další dvě svým soukromým letadlem sovětské výroby. V roce 2018 si vypůjčil čínský Boeing 747, který ho dopravil do Singapuru na jeho první summit s Trumpem. Jeho vlastní letadlo bylo pro takovou cestu prý vyhodnoceno jako nedostatečně bezpečné. Na druhé setkání s Trumpem v roce 2019 ve vietnamské metropoli Hanoji jel vlakem, což mu trvalo dva a půl dne.

S Putinem a Siem se Kim setkal v době, kdy se rozhodl nastoupit cestu diplomacie. Severokorejský vůdce chtěl výměnou za sliby postupného ukončení zbrojního programu KLDR vymoci zrušení hospodářských sankcí a další ekonomické výhody. Diplomatická jednání ukončil summit Kima s Trumpem ve Vietnamu, který skončil nezdarem. Od uzavření severokorejských hranic počátkem roku 2020, jejichž cílem bylo zabránit rozšíření koronavirové nákazy do KLDR, se Kim nesešel s žádným zahraničním lídrem.

Možná druhá cesta Kima do Ruska by mohla znamenat začátek nové diplomatické kampaně severokorejského vůdce. Po ní by mohla následovat cesta do Číny na setkání s prezidentem Si Ťin-pchingem. Uvedl to Jang Mu-čin z Univerzity severokorejských studií v Soulu.

Nejvýraznějším rysem vlaku je ale nepochybně jeho bezpečnost. Podle jihokorejských médií má KLDR 90 speciálních vagonů a na cestu s vůdcem KLDR se vydávají společně tři vlaky. Jeden jede vpředu a kontroluje koleje, za ním následuje souprava s vůdcem a doprovodem. Konvoj uzavírá třetí vlak pro všechny ostatní spolucestující.

Maketa jednoho z vagonů je trvale vystavena v mauzoleu na okraji Pchjongjangu, kde spočívají balzamovaná těla zesnulých severokorejských vůdců a předků současného diktátora Kim Čong-ila a Kim Ir-sena.

Podle Associated Press ale není vyloučeno, že se Kim Čong-un vypraví do Ruska letadlem. Kim studoval několik let ve Švýcarsku a jako teenager podle všeho často létal. Po smrti jeho otce v roce 2011 prý Kim příležitostně využíval letadlo i k vnitrostátním cestám.

Někteří analytici vyjádřili pochybnosti nad tím, že by se Kim měl setkat s Putinem příští týden na okraj Východního ekonomického fóra. On i jeho předchůdci totiž vždy dávali přednost dvoustranným schůzkám, pokud už se vydali do ciziny.