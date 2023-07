Něco za něco. Musk dál proráží v Číně, nově slíbil, že posílí "socialistické hodnoty"

Když přiletěl miliardář a majitel firem SpaceX či Tesla minulý měsíc do Číny, dostalo se mu vřelého přivítání. Na Elona Muska čekal červený koberec, setkal se s několika ministry a na uvítacím banketu si pochutnal na šestnáctichodovém menu. Minulý týden slíbil, že jeho firmy budou dodržovat základní socialistické hodnoty. To mimo jiné znamená, že se zdrží kritiky čínské vlády.

Během Muskovy květnové cesty do Číny nebyla podepsaná žádná dohoda, druhý nejbohatší člověk planety jen oznámil, že je ochotný rozšířit své podnikání v této komunistické zemi například o novou továrnu na výrobu elektroautomobilů Tesla. První konkrétní výstup přišel až minulý čtvrtek, kdy se Musk přidal ke slibu výrobců čínských elektroaut, že budou posilovat "základní socialistické hodnoty".

Tento termín často používá prezident Si Ťin-pching. Takzvané základní socialistické hodnoty mají odrážet to, co si myslí vládnoucí Komunistická strana Číny. Teoreticky by Musk a jeho firmy podnikající v Číně měli podporovat demokracii, prosperitu nebo třeba patriotismus a zároveň by neměli podkopávat etnickou jednotu a poškozovat národní důstojnost Číny.

Co konkrétně to bude pro Teslu znamenat v praxi, není úplně zřejmé. Stejný slib ale museli už dřív poskytnout čínští filmaři. Jejich snímky následně měly vyznívat pozitivně, zaměřit se na krásu a naději a silně odmítat obsah oslavující peníze, hedonismus, radikální individualismus a feudální myšlení, vypočítává agentura Reuters. Podle deníku Financial Times čínské úřady nedodržování základních socialistických hodnot často využívají k potrestání hlasů kritických k čínské vládě.

Ústupek šanghajské vlády

Tesle se v Číně, největším automobilovém trhu na světě, daří dlouhodobě. V roce 2019 otevřela v Šanghaji svou první továrnu mimo Spojené státy, Gigafactory, ve které vyrobí více než polovinu své produkce. Firma také ve druhém čtvrtletí letošního roku hlásila rekordní prodeje na asijském trhu.

Šanghajská vláda navíc vyšla společnosti vstříc i loni v létě, kdy bylo velkoměsto na východním pobřeží země kvůli koronaviru pod přísným několikaměsíčním lockdownem. V době, kdy zde život utichnul a obyvatelé si stěžovali, že si nemohou jít ani nakoupit a trápí je hlad, Muskova továrna fungovala dál, připomíná magazín MIT Technology Review.

Tesla dostává i finanční podporu od čínské vlády, musí však splnit podmínku, že minimálně 90 procent součástek do aut, která se v zemi prodají, musí pocházet právě z Číny. Loni to bylo 95 procent.

Muskova firma tím přispěla k rozvoji čínské konkurence, protože pomohla vytvořit fungující dodavatelský řetězec, upozorňuje server The Diplomat. Tesla tak následuje případ společnosti Apple, která v Číně už roky vyrábí své telefony iPhone a která kvůli tomu také dopomohla k vytvoření dodavatelského řetězce a rozvoji domácí nabídky smartphonů, tabletů a další elektroniky.

Muskova podpora Číny pomocí Twitteru

Miliardářovy hluboké vazby na druhou největší ekonomiku světa vzbudily obavy už loni na podzim, když Musk koupil sociální síť Twitter, která je v Číně zakázaná. Předchozí vedení společnosti se snažilo pekingskou propagandu blokovat například tím, že mazalo falešné účty sdílející pročínský obsah a označovalo také štítkem uživatele napojené na čínskou vládu.

Musk, který se sám označil za "absolutistu svobody slova", tyto štítky opět z Twitteru smazal.

Příklon k čínské vládě a dodržování jejích zákonů projevil i při své poslední cestě, kdy ani jednou nepoužil Twitter, zatímco ho běžně používá i několikrát za den. "Navzdory tomu, že o sobě prohlašuje, že nesnáší cenzuru a že je ochotný to dokázat, tak se chová jako host Komunistické strany Číny," zhodnotila pro americký deník The Washington Post výzkumnice Ja-čchiou Wang.

