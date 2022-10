"S týmem se potkáme dvakrát za rok na teambuildingu, tam si řekneme vše, co se asi jinak probírá u oběda," vypráví mladá programátorka Ludmila (Lída) Tydlitátová. S manželem žije ve Vídni, pracuje ale od počítače doma. A to pro americkou IT společnost. "Naše firma má cíl, aby zaměstnanci vypadali tak jako lidé v New Yorku, kde máme sídlo," popisuje. Současně si tak užívá výhody evropského života.

Podcast Heleny Truchlé Středoevropanka najdete k poslechu na platformách: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Google Podcasty a Apple Podcasty. Podcast s Ludmilou Tydlidátovou si můžete poslechnout i zde: