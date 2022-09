Podcast: V Bruselu se neztratí ani architekti, titul ze západní univerzity nutný není

Evropských úředníků s českým pasem je pořád málo. Změnit se to snaží i Filip Křenek, mladý Čech, který pracuje pro Evropskou komisi. Zpátky domů do Čech se vrací, aby o práci v Bruselu vyprávěl mladým lidem - a také si odpočinout do českých hor. Filip v podcastu Středoevropanka mluví za sebe, nikoliv za instituci, ve které pracuje.

Podcast Heleny Truchlé Středoevropanka najdete k poslechu na platformách: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Google Podcasty a Apple Podcasty. Podcast s Filipem Křenkem si můžete poslechnout i zde: