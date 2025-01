Mráz přišel z Washingtonu, žertují v Chicagu. Migranti večer ze strachu nechodí ven

Reportéra Aktuálně.cz Martina Nováka po příletu do Chicaga přivítala mrazivá zima, kvůli které také nově zvolený prezident Donald Trump přesunul svou inauguraci dovnitř. "Lidé si tu dělají legraci, že mráz tentokrát nepřišel z Moskvy, ale z Washingtonu," říká s humorem novinář v posledním díle podcastu Americký sen. Demokratické město ze staronového prezidenta radost nemá.

"Jako novinář se nemohu zavřít doma, takže mám od všeho oblečení dva kusy," popisuje Novák, který se do podcastu připojil z právě otevřené pekárny. Na takovou zimu tam ale nejsou zvyklí ani místní a ulice zejí prázdnotou. Spíš než válečnou zónu, ke které město přirovnal kvůli velkému počtu migrantů Trump, tak oblast působí vybydleně.

Podle amerických médií se ve městě jen pár hodin po inauguraci měla konat velká federální akce a právě tady mělo začít slibované deportování migrantů. Podle Nováka ale zatím k ničemu nedošlo, nejspíš i proto, že se informace dostaly na veřejnost.

Americký sen můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcast a v dalších aplikacích:

"Lidé tu ale mají strach. Migranti se bojí své děti pouštět do školy, večer už vůbec nevychází ven," dodává novinář. Chicago přitom už několik desítek let patří mezi takzvaná bezpečná útočiště. To znamená, že místní policie nemá právo ptát se lidí, odkud jsou, a nemusí spolupracovat s federálními orgány na jejich zadržení.

Naopak Trumpovi voliči ale mají z jeho nástupu radost. Pro ně byla nejdůležitějším tématem otázka inflace a ekonomiky a to, že Trump slibuje snižovat daně, se jim líbí. "Grónsko nebo Panamský průplav, které si chce Trump přivlastnit, tady nikdo neřeší. Většina Američanů si nic takového nepřeje," doplňuje Novák.

Většina z doposud Trumpem podepsaných nařízení také odpovídá tomu, co sliboval. Problém mají lidé hlavně s jeho rozhodnutím přestat udělovat občanství všem, kteří se ve Spojených státech narodí. "Už teď toto rozhodnutí u soudu napadlo asi 18 států, protože toto právo je garantované americkou ústavou," dodává.