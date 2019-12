Počet obětí výbuchu v Prešově stoupl z pěti na sedm, jednu osobu ještě hasiči hledají

Až dům, který v pátek poškodil výbuch plynu, prohlédne statik, bude podle slovenských hasičů nutné propátrat každý byt, aby se našly či vyloučily další oběti. Dosavadní bilance neštěstí činila pět mrtvých, nyní stoupla na sedm.

"Pět mrtvých jsme našli včera, šestou oběť v sobotu ráno. Nyní vyprošťujeme z trosek tělo sedmé oběti, zřejmě staršího muže. Ještě o jednom člověku nic nevíme. Nemusel být v tom bytě. Doufáme, že nikdo nebyl na návštěvě," řekl Goliáš.

Požár, který propukl okolo pátečního poledne, hasiči definitivně uhasili až v sobotu ráno. "Zásah probíhal celou noc, lokalizaci požáru ohlásil velitel zásahu před půlnocí, před sedmou ráno ohlásil likvidaci požáru," uvedl Hasičský a záchranný sbor na sociální síti. Na místě zasahovalo téměř 90 profesionálních hasičů a více než 25 dobrovolných hasičů s téměř 40 kusy techniky.

"Je to možná největší tragédie za poslední půl století, která město postihla," prohlásila primátorka Andrea Turčanová, když se přišla na místo neštěstí podívat.

Podle předběžných informací exploze zničila vnitřní schodiště budovy. Plameny následně zasáhly část domu od šestého podlaží výše, přičemž čtyři horní patra podle hasičů zcela vyhořela. Exploze poničila i střechu.

Hasiči evakuovali 34 lidí. Během pátečního dne upozornili na hrozící zřícení budovy, kterou by v sobotu měl prohlédnout statik, pokud to bude možné. Policie případ vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení, poškozený dům je podle ní neobyvatelný.

Neštěstí vyvolalo vlnu solidarity mezi obyvateli. Lidé do veřejných sbírek přispěli jídlem, oděvy či jiným zbožím a také penězi. Postoj veřejnosti ocenila i prezidentka Zuzana Čaputová, která vložila do oficiální sbírky pět tisíc eur (127 tisíc korun).

Na oficiálním transparentním účtu na pomoc obětem, který zřídilo město, bylo v pátek večer více než 50 tisíc eur.

Byl silně cítit plyn

Podle Silvie Hrebeňárové, jedné z obyvatelek domu, byl již dříve v jeho okolí cítit plyn. "Přišla jsem domů po noční a dalším vyřizování ve městě. Když jsem přicházela, dělníci u paneláku kopali díry. Ve vchodu byl silně cítit plyn, tak jsem se vrátila a upozornila je. Řekli mi, že je to pod kontrolou a jeden z nich šel se mnou do bytu. Tam plyn cítit nebyl, a tak jsem si šla lehnout," řekla reportérům listu Sme Hrebeňárová.

"Najednou to bouchlo, nevím odkud, zevnitř. Vletěly na mne dveře, praštily mě do ruky, ale nejsem zraněná, nic se mi nestalo," uvedla Hrebeňárová podle serveru Pravda.sk. Z bytu se nemohla dostat ke schodišti ani k výtahu. Slyšela křičet sousedku, ale nemohla jí pomoci a neví, co se s ní stalo. Ve vedlejším pokoji praskaly stěny.

"Nevím, jak dlouho to trvalo, pro mne to byla věčnost," dodala. Z bytu v desátém patře jí nakonec pomohli uniknout hasiči s vysokozdvižnou plošinou. Byt zcela vyhořel. "Měla jsem tam úplně vše," řekla, "začnu od nuly, nemám nic."

