Platba pornoherečce byla součástí Trumpova volebního spiknutí, tvrdí obžaloba

V prvním trestním procesu s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem začalo prezentování argumentů obžaloby a obhajoby, které zřejmě potrvá několik týdnů. Prokuratura ve své úvodní řeči uvedla, že platba pornoherečce od Trumpova právníka byla součástí spiknutí s cílem ovlivnit prezidentské volby v roce 2016.

Je to poprvé v dějinách Spojených států, co státní zástupci předkládají porotě trestní obvinění proti bývalé hlavě státu. Newyorská obžaloba byla první ze čtyř sad obvinění, které v loňském roce proti Trumpovi vznesli státní i federální prokurátoři, a možná bude jedinou, o které před listopadovými prezidentskými volbami budou porotci rozhodovat.

"Tento případ je o zločinném spiknutí a o jeho zatajování," řekl prokurátor Matthew Colangelo, když pronášel úvodní prohlášení obžaloby.

"Obžalovaný Donald Trump zosnoval zločinnou operaci s cílem ovlivnit prezidentské volby roku 2016. Pak toto zločinné spiknutí zamaskoval tím, že znovu a znovu a znovu lhal v newyorských podnikatelských záznamech," citovala prokurátora zpravodajská společnost BBC.

Obviněný z falšování dokumentů

Trump v případu není obviněný ze zločinného spiknutí, nýbrž z falšování dokumentů, a to ve 34 případech. Obžaloba pramení z platby ve výši 130 tisíc dolarů (přes tři miliony Kč), kterou před osmi lety dostala od Trumpova právníka pornoherečka Stephanie Cliffordová ve snaze umlčet její tvrzení, že měla asi o deset let dříve s Trumpem románek. Když Trump po svém zvolení právníkovi peníze vracel, vykázal je jako výdaje za právní úkony.

Colangelova slova o spiknutí souvisí se skutečností, že prokurátoři zdokumentovali ještě další dva podobné případy z doby před volbami roku 2016. Trump jakékoli provinění odmítá a také popírá, že by někdy měl sex s Cliffordovou. Zda je vinen, či nikoli rozhodne 12členná porota, která byla vybrána minulý týden.

"Dobré dopoledne, porotci. Chystáme se pokračovat v procesu lidu státu New York proti Donaldovi J. Trumpovi," řekl podle agentury AP soudce Juan Merchan kolem 10:00 newyorského času (16:00 SELČ), když byla porota vpuštěna do soudní síně. Tu předtím kromě obou stran procesu zaplnili novináři a další zástupci veřejnosti, Trumpa podle televize NBC News nedoprovázel nikdo z rodinných příslušníků.

Merchan se na začátku jednání vypořádal s některými organizačními kroky, včetně instrukcí pro porotu, které jsou nedílnou součástí amerického systému. Podle médií porotcům řekl, že mají důvěřovat svému úsudku a že když se obžalobě podaří překonat "rozumné pochybnosti" o vině, musí obžalovaného shledat vinným.

Po úvodních projevech začne prokuratura předvolávat svědky. Tím prvním bude podle médií David Pecker, což je bývalý vydavatel bulvárního listu National Enquirer, který Trumpovi v kampani roku 2016 pomáhal potlačovat poškozující výpovědi. Vypovídat zřejmě budou také bývalý Trumpův právník Michael Cohen nebo jeho někdejší mluvčí Hope Hicksová.

Očekává se, že projednávání argumentů u soudu potrvá kolem šesti týdnů. Exprezident musí být každý jednací den přítomen, což narušuje jeho kampaň za znovuzvolení, v níž si již zajistil vítězství v primárkách Republikánské strany před očekávaným podzimním soubojem se současnou hlavou státu Joem Bidenem.

V případe odsouzení hrozí Trumpovi čtyři roky vězení, jako dosud netrestaná osoba by ale mohl vyváznout s podmínkou. I kdyby se porotci shodli na jeho vině, v kandidatuře do Bílého domu by mu to nebránilo.

