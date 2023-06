"Přistál velmi hrubě." Pilot si vyslechl trest za katastrofu, která obletěla svět

Soud na moskevském předměstí Chimki v úterý odsoudil k šesti letům vězení kapitána ruského dopravního letounu SSJ-100 Superjet, který v květnu 2019 po nouzovém přistání na letišti Šeremeťjevo shořel. Při neštěstí tehdy zemřelo 41 z 78 lidí na palubě. Obhájkyně pilota uvedla, že se proti rozsudku odvolá.

Pilot shořelého ruského letadla byl odsouzen na 6 let | Video: Reuters

Denis Jevdokimov pilotoval 5. května 2019 linku ruské letecké společnosti Aeroflot z Moskvy do Murmansku. Poté, co ve vzduchu do letadla udeřil blesk, se nouzově vrátil na moskevské letiště Šeremeťjevo. Po tvrdém přistání ale zadní část letounu vzplála. Záběry tehdy zachytily, jak se cestující snažili z plamenů dostat pomocí nouzových skluzavek.

Ruský soud nyní Jevdokimova odsoudil za porušení bezpečnostních pravidel. "Poté, co rozhodnul o návratu na letiště, provedl, aniž by dodržel provozní postup letadla, velmi hrubé přistání, kvůli čemuž letadlo 'poskočilo'," uvedla v úterý ruská prokuratura.

"V důsledku toho se zhroutil hlavní podvozek a došlo ke zničení konstrukce letadla a rozlití a vznícení paliva," dodala. Soud Jevdokimovovi také zakázal pilotovat letadla po tři roky a uložil mu, aby dvěma obětem nehody vyplatil 1,5 milionu rublů čili v přepočtu asi asi 394 tisíc korun.

Sám Jevdokimov se k vině nepřiznal a obhajoba trvala na tom, že neštěstí zavinila technická závada letadla a chybné počínání jedné z letušek během požáru, dodala agentura Interfax. "Rozsudek napadneme, pokládáme jej za příliš přísný," řekla ruské agentuře TASS obhájkyně Natalja Mitusovová.

Také vysvětlila, že teprve poté, co rozsudek nabude právní moci, dostane její klient příkaz, kam se má dostavit k odpykání trestu. Podle dosavadních informací si ho kapitán letounu má odpykat ve vězeňské osadě, kde nebývají stráže, ale pouze vězeňská správa a kde si trest obvykle odpykávají lidé odsouzení za nedbalostní trestné činy.

