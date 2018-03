před 4 hodinami

Suborbitální raketa opakovaného použití ruské soukromé společnosti KosmoKurs má do vesmíru vypravit první turisty v roce 2025. Agentuře TASS to řekl generální ředitel firmy Pavel Puškin. "První let prototypu by se měl uskutečnit v roce 2023 a první let s turisty se očekává v roce 2025," informoval Puškin. Celý program od spuštění projektu až po první turistický let podle něj spolyká 150 až 200 milionů dolarů. Společnost KosmoKurs vyvíjí raketu opakovaného použití. Pojmout by měla šest turistů a jednoho instruktora, kterým má umožnit 14minutový let ve výšce 180 až 220 kilometrů a strávit 5,5 minuty ve stavu beztíže. Jedna letenka by měla přijít na 250 000 dolarů.

autor: ČTK | před 4 hodinami